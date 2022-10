A pochi giorni dalla loro presentazione arrivano sui mercati internazionali, in particolare su AliExpress, due nuovi smartphone CUBOT destinati ad arricchire la fascia bassa del mercato. CUBOT Note 30 e CUBOT Pocket 3 sono due diverse visioni di un mercato davvero vario: grande ma non esagerato il primo, compatto e unico il secondo, così da soddisfare le necessità di utenze completamente diverse.

CUBOT Pocket 3

Pur essendo compatto, grazie anche a uno schermo da soli 4,5 pollici, CUBOT Pocket 3 è il più performante dei due, grazie a un chipset MediaTek Helio G85, con CPU octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il poco spazio a disposizione, viste le dimensioni ridotte, non ha impedito al produttore asiatico di inserire una batteria da 3.000 mAh, che dovrebbe garantire almeno una giornata di utilizzo pieno, e la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità.

Decisamente completa anche la connettività, con 4G, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Non particolarmente evoluto il comparto fotografico, che include un sensore posteriore da 20 megapixel e uno frontale da 5 megapixel, sufficienti comunque per scatti da condividere sui social. Il sistema operativo è Android 12, senza particolari personalizzazioni, così da evitare rallentamenti e mantenere buone le prestazioni e la fluidità generale del sistema.

Potete acquistare CUBOT Pocket 3 su AliExpress a 100,99 dollari, poco più di 100 euro al cambio attuale, spese di spedizione incluse.

CUBOT Note 30

Cubot Note 30 punta sul prezzo per convincere gli utenti, ma presenta comunque una scheda tecnica di buon livello, a partire dal chipset MediaTek Helio P35, affiancato anche in questo caso da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Lo schermo in questo caso raggiunge i 6,52 pollici, decisamente più grande quindi di Pocket 3, e in questo modo è stato possibile inserire una batteria da 4.000 mAh, in grado di coprire anche le giornate più impegnative.

Anche in questo caso troviamo Android 12, senza personalizzazioni, 4G, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e uno slot per alloggiare due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD con capacità massima di 256 GB. Il comparto fotografico può contare su un sensore anteriore da 8 megapixel (inserito in un notch a goccia), e su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 2 megapixel e due sensori ausiliari per macro e ritratti.

CUBOT Note 30 è in vendita su AliExpress a 79,99 dollari, circa 81 euro al cambio attuale.

