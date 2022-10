CUBOT è un produttore eclettico, in grado di spaziare dai rugged phone agli smartphone più tradizionali, trovando il modo di soddisfare le necessità sia di chi cerca un dispositivo compatto che di chi invece vuole qualcosa di più grande. Ne sono un esempio lampante i nuovi smartphone lanciati dal brand cinese, CUBOT Note 30 e CUBOT Pocket 3, entrambi in vendita a partire dalla prossima settimana.

CUBOT Note 30

Chi cerca uno smartphone dallo schermo generoso può scegliere CUBOT Note 30, col suo display da 6,52 pollici, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, CPU octa core e una batteria da 4.000 mAh. Uno smartphone indicato quindi per chi vuole guardare video e foto senza dover strizzare gli occhi, e non vuole rischiare di rimanere a secco con la batteria a metà giornata.

È dotato di una tripla fotocamera posteriore e di una frontale, inserita nel piccolo notch a goccia. Il sistema operativo è Android 12, così da non avere problemi di sicurezza e di compatibilità delle applicazioni. È disponibile, oltre che nella classica colorazione nera, anche in un bellissimo verde chiaro.

CUBOT Pocket 3

Se invece state cercando uno smartphone compatto, che possa stare anche nelle tasche più piccole o in una pochette minimal, CUBOT Pocket 3 fa al caso vostro. Si tratta infatti di un dispositivo con uno schermo da 4,5 pollici, con ingombri particolarmente ridotti, ma che nasconde una scheda tecnica di tutto rispetto.

Troviamo infatti un chipset MediaTek Helio G85, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, così da avere prestazioni affidabili in ogni momento. Dispone della connettività NFC, così da poter pagare in mobilità, e batteria da 3.000 mAh che, viste le ridotte dimensioni dello schermo, consente di arrivare a sera senza particolari patemi. Il sistema operativo è Android 12, senza particolari personalizzazioni.

Disponibilità

Sia CUBOT Note 30 che CUBOT Pocket 3 saranno in vendita a partire dal 24 ottobre, con una promozione speciale attiva su AliExpress fino al primo novembre. In attesa della commercializzazione potete provare a partecipare al tradizionale giveaway e provare a portarvi a casa uno degli smartphone in palio, visitando questa pagina.

Informazione Pubblicitaria