Nonostante l’enorme popolarità di YouTube, il suo team di sviluppatori non può permettersi di riposare, in quanto la concorrenza è sempre più agguerrita e, pertanto, deve continuare a studiare nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza più ricca e accattivante.

Tra le novità emerse negli ultimi tempi vi era anche il test della visualizzazione dei video in risoluzione 4K come funzionalità esclusiva degli utenti abbonati al servizio YouTube Premium.

Si tratta di una soluzione che, nel momento in cui sono stati avviati i relativi test, ha suscitato non poche polemiche tra gli utenti e che, fortunatamente, il colosso di Mountain View ha deciso di accantonare: nelle scorse ore, infatti, con un messaggio su Twitter il team di YouTube ha annunciato che l’esperimento è terminato e i video in risoluzione 4K tornano ad essere disponibili per tutti.

Al momento non vi sono informazioni sulle motivazioni che possono avere spinto Google a tornare sui propri passi ma con grande probabilità le lamentele degli utenti hanno avuto una notevole influenza.

YouTube continua a puntare sui podcast

In occasione della Advertising Week New York il team di YouTube ha lanciato una serie di nuovi strumenti pensati per la piattaforma e tra quelli più importanti ne troviamo in particolare uno che riguarda i podcast.

Google a tal proposito ha citato una ricerca secondo la quale YouTube sarebbe la seconda piattaforma più popolare per l’ascolto di podcast e per tale motivo ha pensato ad un nuovo strumento per le aziende che desiderano farsi conoscere: ci riferiamo a brevi annunci solo audio da 30 secondi, soluzione che diventa disponibile a livello globale.

Tra le altre novità lanciate da YouTube in ambito pubblicitario vi sono i feed prodotto negli annunci Discovery e “Moment Blast”, soluzione dedicata a “marchi che cercano di aumentare la consapevolezza durante i momenti chiave” (si pensi all’uscita al cinema di un film, ad un evento sportivo o al lancio di un prodotto).