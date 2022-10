Offerte Amazon al minimo storico per HONOR Magic4 Pro e HONOR X8

Un’altra settimana corre veloce verso la conclusione e neppure oggi mancano un paio di offerte Amazon interessanti in tema di smartphone Android: entrambi i modelli fanno capo a HONOR, ma appartengono a fasce di prezzo decisamente distanti: ad un estremo, infatti, troviamo il medio di gamma economico HONOR X8, a quello opposto il top di gamma assoluto HONOR Magic4 Pro 5G.

Ove i seguenti sconti non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa (tanto portare un paio di esempi, la Huawei Week che vi avevamo segnalato ad inizio settimana è ancora attiva, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra nella super offerta di due giorni fa è attualmente non disponibile, tuttavia è ancora ordinabile e dà diritto a tutti i vantaggi che vi avevamo segnalato). Inoltre, visto che parliamo di HONOR, è impossibile non ricordare la promozione attiva sullo store ufficiale della casa cinese.

Offerte HONOR su Amazon (21 ottobre 2022)

Entrambi gli smartphone presi in esame di seguito si trovano attualmente al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, pertanto — quale che sia il votro preferito — si tratta di ottime opportunità di risparmio. Tutti e due, inoltre, sono venduti e spediti da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti, possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi — potreste avere il vostro nuovo prodotto tra le mani già domenica, 23 ottobre — ed eventuale reso gratuito. Detto questo, vediamo in dettaglio le offerte disponibili.

HONOR X8

Partiamo dal modello che punta tutto sul fattore risparmio: HONOR X8 è un onesto medio di gamma e viene attualmente proposto al prezzo minimo di 219,90 euro, con uno sconto di 40 euro rispetto al listino. Il modello in offerta dispone di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e può essere scelto in tre diverse colorazioni. Ecco tutti i link per acquistarlo:

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di HONOR X8, di cui trovate a questo link la nostra recensione:

display LCD FullView da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 4 nm con GPU Adreno 610

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.8), grandangolare da 5 MP (f/2.2, 120°), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W

sistema operativo Magic UI 4.2, basato su Android 11

dimensioni: 163,4 x 74,7 x 7,45 mm, peso di 177 g

HONOR Magic4 Pro 5G

HONOR Magic4 Pro 5G è il modello di punta del produttore cinese e ha parecchi assi nella manica. In questo momento, Amazon lo propone al prezzo minimo di 899,90 euro nella colorazione Cyan con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Di seguito trovate il link per acquistarlo subito:

HONOR Magic4 Pro 5G 8 GB + 256 GB Cyan a 899,90 euro

Di seguito trovate un riassunto delle specifiche tecniche di questo modello:

Dimensioni: 163,6 x 74,7 x 9,15 mm

Peso: 215 grammi

Display: OLED Quad-Curved Screen LTPO da 6,81 pollici Refresh rate variabile da 1 a 120 Hz 1,07 miliardi di colori (100% DCI-P3) Supporto ad HDR10+ Luminosità di picco: 1000 nits Risoluzione: 1312 x 2848 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 OS Turbo X Engine GPU Turbo X Engine

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 256 GB

Tripla fotocamera posteriore con sensore dToF e sensore anti-sfarfallio Sensore principale da 50 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) Sensore tele da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x)

Fotocamera anteriore: ultra-grandangolare da 12 MP (100° FoV) e sensore 3D Depth Audio: Doppio speaker stereo e Registrazione stereo a 24 bit HDR (3 microfoni)

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G NR (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Sblocco: impronte digitali (chip Qualcomm 3D Sonic Gen 2) + sblocco facciale 3D

Certificazione: IP68

Batteria: 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge Via cavo a 100 W Wireless a 100 W

Sistema operativo: Magic UI 6.0 basata su Android 12

