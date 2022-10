HONOR celebra il secondo anno come brand indipendente con il lancio della nuova iniziativa HONOR Days che permette di accedere ad una serie di offerte dedicate agli smartphone del marchio e disponibili sullo store ufficiale. In sconto ci sono diversi smartphone, tra cui il top di gamma HONOR Magic4 Pro, proposti ad un prezzo speciale e inclusi in bundle con alcuni dei principali accessori tech della gamma HONOR. Ecco le migliori offerte degli HONOR Days che continueranno fino al prossimo 23 di ottobre.

Partono gli HONOR Days con tanti sconti per gli smartphone del brand

Gli HONOR Days sono l’occasione giusta per cambiare smartphone, puntando su uno dei modelli della gamma HONOR. Le opzioni da sfruttare sono diverse. HONOR, infatti, ha scelto di celebrare i suoi primi due anni da brand indipendente con il lancio di diverse offerte di sicuro interesse. Partiamo da HONOR 70. Lo smartphone, uno dei pezzi pregiati della gamma del marchio, è disponibile al prezzo di 549,90 euro per la versione 8+128 GB ed al prezzo di 599,90 euro per la versione 8+256 GB.

Da notare, inoltre, che entrambe le versioni possono contare sullo smartwatch HONOR GS3 (del valore di 199,90 euro) incluso senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che HONOR 70 presenta un display OLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone può contare sullo Snapdragon 778G+ e su di una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Il comparto fotografico può contare su di un sensore principale da 54 Megapixel.

Da segnalare anche la promozione dedicata al top di gamma HONOR Magic4 Pro. Lo smartphone è disponibile al prezzo di 949,90 euro con in bundle le HONOR Earbuds 2 Lite. Ricordiamo che il flagship di casa HONOR può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Il display è da 6,81 pollici con pannello OLED, risoluzione di 1312 x 2848 pixel e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W (anche wireless). Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel.

Tra le offerte degli HONOR Days c’è spazio anche per HONOR Magic4 Lite. Lo smartphone in questione è disponibile nella variante 4G con Snapdragon 680 proposta al prezzo di 249,90 euro ed in quella 5G con Snapdragon 695 che viene proposta a 299,90 euro. Entrambe le versioni dello smartphone hanno 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W.

A completare la rassegna di smartphone HONOR in offerta per questo periodo promozionale c’è l’entry level HONOR X7 che viene proposto al prezzo di 189,90 euro. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh oltre che un display da 6,74 pollici con pannello LCD.

I prodotti selezionati sono solo alcuni dei protagonisti delle offerte degli HONOR Days, in corso fino al prossimo 23 di ottobre con tanti sconti a disposizione degli utenti. Per un quadro completo è possibile dare un’occhiata al link che trovate a fine articolo. Ricordiamo che i prodotti in offerta sullo store HONOR sono disponibili con consegna gratuita e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi.

