La scorsa settimana Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di HONOR 80 Pro+ e ora è arrivato il momento di soffermarsi sugli altri due attesi modelli del produttore cinese: stiamo parlando di HONOR 80 e HONOR 80 Pro.

Si tratta di due modelli di fascia medio-alta che HONOR dovrebbe presentare ufficialmente nel corso delle prossime settimane, facendoli esordire in Cina e portandoli in un secondo momento anche in altri mercati (inclusi quelli europei).

Ecco alcune delle caratteristiche di HONOR 8o e HONOR 80 Pro

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station sul social cinese Weibo, HONOR 80 dovrebbe avere il compito di fare esordire il processore MediaTek Dimensity 1080 e tra le sue caratteristiche non dovrebbe mancare una fotocamera principale da 64 megapixel.

Passando a HONOR 80 Pro, per tale smartphone il produttore cinese avrebbe deciso di puntare su un processore più rodato come il Qualcomm Snapdragon 778G mentre la fotocamera posteriore dovrebbe poter fare affidamento su un sensore principale da 108 megapixel.

Ben più interessanti, ovviamente, le presunte caratteristiche di HONOR 80 Pro+ già anticipate la scorsa settimana: il nuovo smartphone di punta di HONOR, infatti, dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (ossia quella che al momento è la CPU più potente sul mercato) e dovrebbe vantare tra le altre cose un display AMOLED con i lati curvati, 12 GB di RAM, una fotocamera posteriore con sensore primario da 200 megapixel e una batteria capace di supportare la ricarica rapida a 100 W.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere ancora qualche settimana e gli smartphone in Cina potrebbero arrivare entro la fine del 2022. Sarà interessante scoprire a tal proposito in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.

Per noi europei, invece, bisognerà avere pazienza sino ai primi mesi del prossimo anno.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di HONOR del mese