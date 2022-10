I prossimi mesi ci aspettano diverse novità interessanti lato smartphone Android, e le ultime indiscrezioni ci forniscono già dei bei dettagli: in particolare stiamo per scoprire quello che sappiamo su HONOR 80 Pro+, il prossimo flagship della casa cinese, ma anche su Xiaomi 13, sul “budget phone” OnePlus Nord N300 5G e sul possibile lancio di un Lenovo ThinkPhone.

HONOR 80 Pro+ con fotocamera da 200 MP: le ultime sulla nuova gamma in arrivo

Iniziamo da HONOR 80 Pro+, uno smartphone di fascia alta che il noto leaker Digital Chat Station ha iniziato ad anticipare. In base a quanto riportato, il dispositivo sarà equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM, una fotocamera principale da 200 MP e una batteria con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W. Il display dovrebbe contare su un pannello AMOLED a risoluzione 1,5K con alto refresh rate e dovrebbe risultare “flessibile”: non dovrebbe trattarsi di uno smartphone pieghevole, quindi è possibile che questa dicitura voglia semplicemente indicare un vetro curvo ai bordi.

La versione Pro+ sarà probabilmente accompagnata da altri due modelli: la versione “base”, HONOR 80, potrebbe offrire il SoC MediaTek Dimensity 1080, mentre HONOR 80 Pro potrebbe disporre di un Qualcomm Snapdragon 778G. Queste informazioni sono per ora da prendere con la dovuta cautela: la nuova gamma dovrebbe essere presentata in Cina entro la fine dell’anno, ma per il momento non abbiamo indicazioni più precise.

Questo è Xiaomi 13?

La serie Xiaomi 12 è stata presentata in Cina nel mese di gennaio 2022 (in Italia è arrivata a marzo), dunque non sorprende vedere già in queste settimane alcune indiscrezioni sui prossimi modelli. Un nuovo leak ha apparentemente svelato la parte posteriore di Xiaomi 13, anche se la qualità non è delle migliori.

Nell’immagine si intravedono tre obiettivi fotografici e un sottile flash LED, e si può dedurre la presenza di una messa a fuoco laser. Rispetto a Xiaomi 12 (e a Xiaomi 12S) possiamo notare un evidente cambiamento nel design, cosa che ci porta ad avere qualche dubbio sull’autenticità dello scatto. Non è da escludere che si possa trattare di qualche altro modello del marchio, come uno della serie K60 in arrivo.

I precedenti rumor sostengono che Xiaomi 13 disponga di uno schermo da 6,38 pollici con risoluzione Full-HD+, dunque con una diagonale leggermente più ampia rispetto al diretto predecessore. Il presunto Xiaomi 13 Pro potrebbe salire a 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (con 120 Hz di refresh rate), con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W (cablata) e da 50 W (wireless). Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

OnePlus Nord N300 5G dovrebbe offrire specifiche niente male per la fascia di prezzo

Cambiamo ancora marchio perché ci sono informazioni su OnePlus Nord N300 5G, che dovrebbe essere il prossimo smartphone di fascia medio-bassa del produttore. Come già capitato in passato, OnePlus anticipa i leak e svela attraverso The Verge alcune delle caratteristiche del dispositivo.

Il portavoce Spenser Blank, Head of PR per OnePlus USA, ha dichiarato che il nuovo smartphone sarà lanciato negli Stati Uniti nel mese di novembre con SoC MediaTek (si tratterà della prima volta per il Paese) e display con refresh rate di 90 Hz. Inoltre il dispositivo potrà contare su una ricarica rapida cablata da 33 W, una caratteristica non così semplice da trovare sui prodotti poco costosi.

Il predecessore OnePlus Nord N200 5G è stato lanciato negli Stati Uniti a giugno 2021 al prezzo di 240 dollari, dunque ci aspettiamo una cifra simile per OnePlus Nord N300 5G. Per il momento non abbiamo informazioni riguardanti l’eventuale lancio globale dello smartphone.

Motorola Bronco o Lenovo ThinkPhone

Lenovo potrebbe essere al lavoro su un ThinkPhone. Questo è quanto sostengono i ragazzi di 91mobiles, secondo i quali potrebbe essere commercializzato come variante di Motorola Bronco (XT-2309), che dovrebbe “nascondere” il futuro Motorola Edge 40. Qui in basso possiamo dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere il nuovo smartphone, anche se la qualità è davvero discutibile.

Lenovo ha acquisito Motorola ormai diversi anni fa, e dopo un inizio nel quale ha provato ad “accantonare” un po’ il brand, ha deciso di puntarci forte lanciando i nuovi smartphone col nome Motorola. Gli smartphone Lenovo non sono comunque spariti del tutto dal mercato, e l’azienda sembra aver riscontrato un discreto successo con il marchio Legion, solitamente utilizzato sui prodotti da gaming. Proprio per questo la casa cinese potrebbe tentare di “ripetersi” con il brand Think, noto soprattutto in ambito professionale (con i PC ThinkPad).

Potrebbe trattarsi di una particolare versione del suddetto Motorola Bronco (alias Motorola Edge 40), che secondo le indiscrezioni dovrebbe disporre di SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, display Full-HD+, fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare e macro da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP e fotocamera anteriore da 16 MP. A questo modello dovrebbe affiancarsene un altro, nome in codice Canyon (alias Motorola Edge 40 Pro), che dovrebbe offrire display a 165 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 o 12 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e macro da 60 MP e tele da 12 MP e fotocamera anteriore da 50 MP.

in copertina Xiaomi 12

