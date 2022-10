OnePlus è già al lavoro sul suo prossimo top di gamma. Non è una sorpresa, naturalmente, visto che oramai l’azienda segue tempistiche ben precise per l’aggiornamento della sua gamma. Ad inizio del 2023, quindi, ci sarà il debutto del nuovo OnePlus 11. Secondo le prime indiscrezioni, OnePlus non porterà sul mercato uno smartphone un nuovo Pro ma aggiornerà la gamma con un top di gamma “non Pro” e, probabilmente, con un mid–range (nuova aggiunta per la gamma Nord) che entreranno in fase di vendita entro il primo trimestre del 2023. Ecco tutti i dettagli:

Svelati i piani di OnePlus per il primo trimestre del 2023: un top di gamma “non Pro” e un mid-range in arrivo?

A chiarire i programmi di OnePlus per il primo trimestre del 2023 è l’insider Max Jambor che ci fornisce alcune preziose informazioni in merito ai programmi dell’azienda. Il primo trimestre del 2022 sarà caratterizzato da diverse novità per la gamma OnePlus che, però, non ha in programma di lanciare un erede diretto dell’OnePlus 10 Pro presentato ad inizio dell’anno in corso e diventato rapidamente un riferimento del mercato Android.

L’azienda ha in cantiere un nuovo smartphone top di gamma che, tra le specifiche, potrà contare sullo Snapdragon 8 Gen 2, futuro chipset di fascia alta di casa Qualcomm. Secondo l’insider, però, lo smartphone in questione non sarà un Pro ma arriverà sul mercato con la denominazione OnePlus 11, senza ulteriori termini. Ricordiamo che OnePlus non ha realizzato quest’anno il OnePlus 10 concentrandosi sul 10 Pro, sul 10T e su altre varianti destinate al mercato cinese e indiano.

Il nuovo OnePlus 11, oltre al SoC di Qualcomm, dovrebbe presentare un display da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+, pannello AMOLED e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone dovrebbe poter contare su di un massimo di 16 GB di RAM (ma ci saranno versioni anche da 8 GB e 12 GB) e su di una batteria da 5.000 mAh. La ricarica rapida, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere da 100 W anche se non è esclusa la presenza del supporto a soluzioni ancora più veloci come già accaduto con il OnePlus 10T.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, possiamo aspettarci una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom 2x. Per il prezzo, invece, possiamo attendersi un listino simile al 10T che parte da 719 euro (sarà poi il nuovo OnePlus 11 Pro a alzare l’asticella avvicinando o superando quota 1.000 euro). Per ora, le indiscrezioni sul progetto si fermano qui. Maggiori dettagli, però, arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo, però, che il leak di oggi conferma l’arrivo anche di un mid-range.

Oltre a OnePlus 11 c’è anche un nuovo Nord in arrivo

OnePlus, infatti, nel primo trimestre del 2023 andrà ad arricchire la gamma Nord con un nuovo smartphone. Sul progetto non ci sono particolari informazioni, per ora. Potrebbe trattarsi del nuovo OnePlus Nord 3 che andrebbe a rimpiazzare il Nord 2T, ultimo arrivo della gamma. Le opzioni sul tavolo sono diverse. Sul futuro mid-range di inizio 2023 di casa OnePlus, in ogni caso, arriveranno nel corso dei prossimi giorni le prime informazioni.

Il 2023 di OnePlus inizierà con l’acceleratore. L’azienda ha tutta l’intenzione di rinnovare la sua gamma con almeno due prodotti in grado di affermarsi come un riferimento del mercato nelle rispettive fasce di prezzo.

In copertina OnePlus 10T