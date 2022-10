Il team di sviluppatori di Google in questi giorni sta prestando particolare attenzione alle varie cuffie del colosso di Mountain View e, dopo il rilascio di un aggiornamento la scorsa settimana per Google Pixel Buds Pro, è arrivato il momento di un update anche per le più economiche Google Pixel Buds A-Series.

L’aggiornamento in questione porta il firmware delle cuffie true wireless del colosso di Mountain View dalla versione 3.415 (rilasciata a giugno per risolvere alcuni bug) alla versione 3.514.

Le novità del firmware 3.514 per le cuffie Google Pixel Buds A-Series

Stando a quanto reso noto dal team del colosso statunitense, l’aggiornamento porta con sé miglioramenti generali e la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti ma non vengono forniti dettagli precisi al riguardo.

In sostanza, niente rivoluzioni né nuove gradite funzionalità, così com’è invece avvenuto la scorsa settimana per le cuffie Google Pixel Buds Pro, che si sono arricchite di un equalizzatore a 5 bande e 6 sei impostazioni predefinite.

Come al solito, anche per questo update il colosso di Mountain View adotta un approccio graduale per la sua implementazione e, pertanto, potrebbe essere necessario attendere anche diversi giorni prima che l’aggiornamento raggiunga effettivamente tutti i possessori di queste cuffie.

Per verificare se l’update è disponibile per le vostre cuffie è sufficiente andare nelle preferenze dell’app Google Pixel Buds (che può essere scaricata dal Google Play Store seguendo questo link), quindi entrare nella sezione Altre impostazioni e selezionare Aggiornamento firmware (dovrebbe essere segnalata la disponibilità dell’update in questione).

Ricordiamo che, in occasione dell’evento di lancio della serie Google Pixel 7, il colosso del Mountain View ha annunciato l’arrivo di una nuova colorazione di queste cuffie (Charcoal o Grigio antracite) e ciò sembra suggerire che ancora per un po’ di tempo continueranno a rimanere nel listino di prodotti disponibili di Google.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie in-ear del mese