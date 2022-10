In occasione dell’evento di lancio della serie Google Pixel 7 e di Google Pixel Watch, il colosso di Mountain View ha anche deciso di portare sul mercato una nuova colorazione di Google Pixel Buds A-Series.

Ebbene sì, le popolari cuffie true wireless di Google saranno disponibili nella colorazione Charcoal (o Grigio antracite), che si caratterizza per la parte superiore in grigio mentre quella rivolta verso l’orecchio e la punta sono nere.

Google Pixel Buds A-Series anche in Italia in un altro colore

Così come avviene per le altre due colorazioni già disponibili, anche per questa la custodia di ricarica esternamente è bianca mentre la sua parte interna corrisponde al nuovo colore delle cuffie.

Le nuove cuffie Google Pixel Buds A-Series in Grigio antracite saranno presto disponibili anche in Italia ma gli utenti interessati possono già procedere al lore pre-ordine dal Google Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) al prezzo di 99 euro.

Ricordiamo che le cuffie Google Pixel Buds A-Series rappresentano la soluzione più economica tra quelle al momento disponibili nel portafoglio del colosso di Mountain View e il fatto che Google abbia aggiunto un altro colore sembra suggerire che continuerà a essere disponibile ancora per un po’ di tempo.

Tra le principali caratteristiche di queste cuffie troviamo altoparlanti con driver dinamici da 12 mm e controlli tattili per la gestione della riproduzione musicale, delle chiamate e dell’assistente vocale, due microfoni beamforming creati per focalizzarsi sulla voce, la connettività Bluetooth 5.0, un sistema di riduzione passiva del rumore e sensori di prossimità.

Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie in questione garantiscono fino a 5 ore di riproduzione musicale e 2,5 ore di conversazione (che diventano rispettivamente 24 e 12 ore con la custodia di ricarica). Una ricarica completa richiede un’ora ma già 15 minuti dovrebbero garantire fino a 3 ore di ascolto.

