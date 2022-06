È arrivato il momento di parlare di due dispositivi di Google, nessuno dei quali è uno smartphone: le cuffie true wireless economiche Google Pixel Buds A-Series stanno ricevendo un aggiornamento che contiene un fix molto atteso; nel frattempo, lo smart display Google Nest Hub Max ha ottenuto una comoda aggiunta con l’arrivo di Fuchsia.

Google Pixel Buds A-Series: finalmente il fix per il Bass Slider

In occasione dell’ultimo Google I/O il colosso di Mountain View ha svelato al mondo le sue nuove cuffie di riferimento, quelle Google Pixel Buds Pro che nel mese di luglio saranno ufficialmente acquistabili anche sul mercato italiano. In questa sede, però, non ci occupiamo né del nuovo modello di punta né tantomeno delle prime Pixel Buds, bensì del modello economico Google Pixel Buds A-Series (di cui potete trovare a questo link la nostra recensione).

Agli inizi del mese di dicembre dello scorso anno vi avevamo raccontato del rilascio di un importante aggiornamento firmware per tali cuffie senza fili; la novità più interessante di tale update consisteva, come probabilmente ricorderete, nella possibilità di regolare i bassi personalizzandoli secondo i propri gusti ed esigenze. In particolare, mediante l’applicazione ufficiale gli utenti possono personalizzare il livello dei bassi da -1 a +4 rispetto a quello predefinito (per maggiori dettagli su come fare, potete consultare la guida ufficiale).

Tutto molto comodo, perlomeno in linea teorica, perché in verità subito dopo il rilascio dell’aggiornamento in questione numerosi utenti possessori delle Google Pixel Buds A-Series hanno iniziato a lamentare un funzionamento non perfetto della funzione ufficialmente nota come Bass Slider. Il problema è presto spiegato: la companion app mostra correttamente il livello di bassi impostato dall’utente, tuttavia non lo applica davvero alla successiva connessione delle cuffie allo smartphone, con la conseguenza di dover intervenire manualmente sullo slider ad ogni nuova connessione.

Ebbene, diversi mesi e tante segnalazioni dopo, finalmente il team di Big G ha deciso di prendere il toro per le corna: il thread visibile a questo link è presente sulla pagina di supporto di Google sin dallo scorso mese di dicembre e conta centinaia di voti e risposte, ma quella più interessante è sicuramente la più recente. Nella giornata di ieri era arrivata una prima risposta da parte di un membro del team di Google che annunciava il rilascio del fix tanto atteso con tanto di link ad una pagina di supporto, il tutto però era avvenuto in maniera fin troppo frettolosa, tanto che la risposta in questione è stata rimossa subito dopo. Per fortuna, qualche ora più tardi è arrivata un’altra risposta ufficiale a spiegare l’arcano e — cosa più importante — a confermare il rilascio del fix per il Bass Slider di Google Pixel Buds A-Series con il prossimo aggiornamento del firmware.

La suddetta risposta contiene un link a questa pagina, nella quale viene spiegato che il team ha individuato e risolto il bug e che il fix è contenuto nella versione firmware 3.415. Il roll out di questo update avverrà nelle prossime due settimane, pertanto potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno. Per informazioni su come aggiornare le cuffie, visitate questa pagina; se volete segnalare il problema, potete farlo a questo link.

Google Nest Hub Max: impostazioni Bluetooth con Fuchsia

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del rilascio di Fuchsia per lo smart display Google Nest Hub Max, quest’oggi invece vediamo l’unico vero cambiamento introdotto, relativo al menu Bluetooth ora presente nelle Impostazioni.

Come potete controllare tramite il percorso Impostazioni > Informazioni del dispositivo, Nest Hub Max dispone della versione 6.20211109.1.3166240 di Fuchsia. Ebbene, nel menu Impostazioni è presente una nuova sezione dedicata al Bluetooth, la quale mostra i dispositivi precedentemente accoppiati allo smart display e le scorciatoie per accoppiare un nuovo dispositivo e per usare il display come uno speaker Bluetooth. Insomma, nettamente più comodo rispetto al dover passare per l’app Google Home.

Per il resto non ci sono novità da segnalare, ma neppure problemi di sorta: il dispositivo funziona bene come sempre e anche la webcam non dà problemi. Insomma ancora niente da fare per il rinnovamento della UI — non esente da noie — visto su Nest Hub 2 nei mesi scorsi. La versione F7 di Fuchsia prevista per la fine del mese prossimo porterà il preannunciato aggiornamento di avvicinamento a Matter.

