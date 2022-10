È già da un po’ che si vocifera di un presunto Pixel 7 Ultra, grazie ad alcune informazioni scovate all’interno del codice sorgente di Android; al contempo però ci sono anche voci che vogliono Big G al lavoro su un Pixel Mini. Ora abbiamo qualche informazione in più, ma poche certezze.

Non è chiaro se Google stia lavorando ad un Pixel Ultra o ad un Pixel Mini

Una delle cose che già sappiamo del dispositivo con nome in codice Lynx, è che dovrebbe montare un nuovo sensore fotografico inedito, l’IMX712; ora grazie a quanto condiviso su Twitter da Kuba Wojciechowski, abbiamo qualche altra informazione che però altro non fa se non sollevare ulteriori dubbi.

Innanzitutto sembra che Lynx avrà il supporto alla ricarica wireless, cosa che non dovrebbe stupire più di tanto, inoltre pare che utilizzerà un chipset diverso per Bluetooth e Wi-Fi 6, nello specifico il WCN6740 di Qualcomm, differenziandosi dai Pixel 6 e Pixel 7 che utilizzano il Broadcom BCM4389. Considerando dunque le componenti nuove, sarebbe lecito ipotizzare che Lynx sia un dispositivo di fascia alta, se non fosse per le informazioni scovate inerenti al display.

Lo sviluppatore ha infatti individuato nel codice del bootloader alcuni riferimenti al pannello s6e3fc3-l10 e, conducendo le proprie ricerche, ha scoperto che si tratta di un display con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; considerando dunque che Google solitamente implementa display con risoluzione QHD sui top di gamma, sembrerebbe che Lynx sia un dispositivo di fascia inferiore, e dunque un plausibile Pixel Mini.

Insomma al momento ci sono sicuramente più dubbi che certezze, inoltre come già ipotizzato in precedenza, qualora Lynx non fosse un dispositivo di fascia alta, potrebbe tranquillamente rivelarsi il nome in codice di un futuro Pixel 7a a questo punto, ipotizzando che Google non abbia intenzione di cambiare il brand introducendo un Pixel Mini; non ci resta che pazientare per scoprire di più.

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel Fold: il display pieghevole è il protagonista dell’ultimo leak