WINDTRE ha lanciato un nuovo servizio per la valutazione dell’usato fino a 800 euro. Si chiama WINDTRE Reload exChange e consente di far valutare uno smartphone usato e di scegliere in negozio una nuova offerta Easy Pay con rimborso direttamente sull’IBAN. Vediamo come funziona più da vicino.

WINDTRE Reload exChange offre valutazioni fino a 800 euro con l’usato

Chi ha uno smartphone inutilizzato e non ha bisogno di comprarne uno nuovo può optare per la nuova iniziativa WINDTRE, che prevede una rapida valutazione dello smartphone usato nell’apposita sezione del sito WINDTRE. Si possono far valutare più di 200 modelli, tra i quali troviamo tantissimi dei dispositivi più popolari (Samsung, Apple, OPPO, Huawei, Xiaomi, Redmi, HONOR, Realme e così via, ma niente OnePlus, Google e Sony, almeno per ora).

Il sito fornisce una stima sul valore massimo del prodotto, ma la valutazione vera e propria viene effettuata nei negozi WINDTRE e certificata attraverso l’app dedicata. Se la valutazione viene accettata (il valore massimo di 800 euro si riferisce a iPhone 13 Pro Max), è possibile attivare una nuova offerta Easy Pay scegliendo tra le diverse soluzioni disponibili con giga e minuti, consegnando contestualmente lo smartphone usato. La proposta è valida anche per i già clienti che desiderano cambiare offerta. In più, scegliendo di acquistare un iPhone 14, si può ottenere uno sconto di 60 euro. L’importo del trade in viene ricevuto direttamente sull’IBAN fornito in negozio entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Lo smartphone consegnato deve essere libero da vincoli o obblighi di pagamento pendenti, resettato alle impostazioni di fabbrica, privo di microSD e SIM e di qualsiasi blocco legato all’account. Il trade in è accessibile solo a utenti maggiorenni e residenti all’interno dell’Unione Europea con conto corrente bancario corrispondente.

Per verificare la valutazione dello smartphone usato è possibile recarsi al link qui sotto, dove sono disponibili i termini e le condizioni complete.

Valuta l’usato con WINDTRE Reload exChange

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7