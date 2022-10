Continuano le promozioni pensate da Xiaomi per l’esordio in Italia di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, i due nuovi smartphone di fascia alta lanciati dal colosso cinese all’inizio di questo mese.

Per gli acquisti effettuati fino a venerdì 21 ottobre 2022 presso i punti vendita on line e fisici che aderiscono all’iniziativa Xiaomi regalerà, a seconda del modello scelto, un altro interessante prodotto.

In particolare, per Xiaomi 12T (8+256 GB), acquistabile al prezzo di listino di 649,90 euro, gli utenti potranno scegliere tra la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3.5L, le cuffie TWS Redmi Buds 4 Pro e il dispenser smart di cibo per animali Xiaomi Smart Pet Fod Feeder.

Xiaomi 12T Pro (8+256 GB e 12+256 GB), invece, sarà acquistabile in bundle con il nuovo tablet Redmi Pad (4+128 GB).

Gli utenti avranno tempo sino al 4 novembre per registrare il prodotto e richiedere il premio sul sito dedicato (lo trovate seguendo questo link).

Come vincere Xiaomi 12T giocando con Xiaomi

Il colosso cinese ha pensato anche ad un’altra interessante iniziativa per il lancio ufficiale in Italia dei suoi nuovi smartphone di punta, grazie alla quale gli utenti potranno provare a vincere uno dei 3 Xiaomi 12 T Pro (8+ 256 GB) in palio.

Solo per oggi, in occasione della diretta di lancio in Italia della serie Xiaomi 12T, tutti gli interessati potranno partecipare ad essa in modo attivo e vincere uno dei modelli in palio. In particolare, sarà necessario accedere tra le ore 13,30 e le ore 15,00 al sito dedicato (lo trovate seguendo questo link), completare il form di registrazione e rispondere a tre domande su prodotti Xiaomi.

Due Xiaomi 12 T Pro (8+256 GB) saranno assegnati in modalità instant win mentre il terzo verrà assegnato con un’estrazione finale tra tutti i partecipanti in programma per il 28 ottobre 2022.

L’evento di oggi potrà essere seguito sul sito ufficiale.

