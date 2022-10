Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e, di tanto in tanto, introduce anche delle novitĂ per l’app dedicata agli utenti aziendali: stiamo ovviamente parlando di WhatsApp Business.

Una comoda novitĂ per gli utenti di WhatsApp Business

Ebbene, con la versione 2.22.22.10 di WhatsApp Business Beta il team di sviluppatori ha rimosso il tasto dedicato alla fotocamera nella barra in alto, sostituendolo con un nuova scheda chiamata Business Home.

In pratica, attraverso tale tasto è possibile accedere a una sezione prettamente dedicata alle funzionalità di WhatsApp Business e ai relativi strumenti, il tutto senza la necessità di passare dal menu delle Impostazioni.

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, questa funzionalità è stata messa a disposizione di alcuni utenti beta dopo avere installato l’ultima versione disponibile di WhatsApp Business per Android. Per tutti gli altri, pertanto, il tasto con la scorciatoia per la fotocamera rimarrĂ al suo posto.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novitĂ sarĂ messa a disposizione di tutti gli utenti di WhatsApp Business mentre non pare vi siano dubbi sul fatto che non sbarcherĂ nella versione “normale” dell’app.

Come provare le novitĂ del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Per quanto riguarda WhatsApp Business, potete trovare il programma di beta testing sul Google Play Store seguendo questo link mentre potete scaricare i file APK delle varie versioni da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece volete provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione beta disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).