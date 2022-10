Se avete deciso di acquistare uno degli ultimi smartphone di OPPO e state soltanto aspettando l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: il produttore cinese, infatti, ha lanciato un nuovo programma di permuta in virtù del quale è possibile risparmiare per uno dei nuovi modelli delle serie OPPO Reno8 e OPPO Find X5.

OPPO Trade In, questo il nome di tale nuova iniziativa, permette agli utenti di ricevere una valutazione del proprio smartphone usato a fronte dell’acquisto di un nuovo modello.

Come sfruttare il nuovo programma di OPPO

Sulla pagina dedicata all’iniziativa il produttore include un elenco degli smartphone che è possibile consegnare in permuta e le relative valutazioni massime (lo trovate seguendo questo link).

Questi sono i passaggi da seguire per approfittare della possibilità offerta da OPPO:

acquistare un prodotto delle serie OPPO Find X5 o Reno8 sullo Store ufficiale registrare l’acquisto e il proprio vecchio dispositivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordine sul sito dedicato (che potete trovare seguendo questo link) spedire il dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta di permuta entro 30 giorni dalla convalida della richiesta di permuta l’utente riceverà il valore di valutazione tramite un bonifico bancario

Il produttore precisa che tale iniziativa è valida per gli acquisti di uno dei modelli delle serie OPPO Find X5 e Reno8 (ad eccezione di Reno8 Lite) effettuati tra il 7 ottobre e il 31 dicembre 2022 sullo store ufficiale.

La valutazione dei device da consegnare in permuta è soggetta ai criteri previsti nel relativo regolamento (per “condizioni ottimali” si intendono dispositivi che rispettano in pieno i criteri indicati mentre “con lievi graffi” sono quelli che, pur rispettando tutte le condizioni indicate, presentano alcuni graffi di lieve entità).

Infine, il produttore precisa che la promozione è valida per un massimo di un prodotto per persona e per nucleo familiare.

