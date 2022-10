La serie “-a” degli smartphone Pixel è sempre molto attesa per la sua capacità di portare l’esperienza d’uso Made by Google nella fascia media del mercato Android e Google Pixel 6a non è un cattivo smartphone, tuttavia sta faticando un bel po’ a fare breccia nel cuore di appassionati e addetti ai lavori per due motivi fondamentali: in primo luogo, Big G ha fatto delle scelte parecchio conservative sulla scheda tecnica; secondariamente, esiste Google Pixel 6 5G, che appartiene ad una categoria diversa ma costa ormai poco di più (e con il recente lancio dei Pixel 7, la differenza rischia di assottigliarsi ulteriormente). Insomma, l’unica arma che Google Pixel 6a può provare ad usare per imporsi è rappresentata dalle offerte ed è proprio di questo che parliamo in questa sede.

Google Pixel 6a in offerta su Amazon (10 ottobre 2022)

Presentato ufficialmente lo scorso mese di maggio al Google I/O 2022, Google Pixel 6a è arrivato concretamente sul mercato anche italiano a luglio inoltrato con un prezzo di listino di 459 euro e tre colorazioni tra le quali scegliere. Con questa nuova offerta disponibile su Amazon, la scelta sulle colorazioni viene meno — c’è solo la Charcoal (Grigio Antracite) in sconto —, ma anche il prezzo di listino sparisce grazie ad una riduzione del 16% (pari a 74,01 euro) che lo porta a 384,99 euro.

Il prodotto in discorso non è venduto e spedito da Amazon, tuttavia il venditore del marketplace ha un feedback estremamente positivo (controllate voi stessi a questo link), la spedizione è comunque curata da Amazon ed disponibile persino quella Prime senza costi aggiuntivi, con possibilità di consegna già entro venerdì 14 ottobre. Di seguito trovate il link per cogliere al volo questo sconto:

Acquista Google Pixel 6a 5G 128 GB Grigio Antracite a 384,99 euro (spedito da Amazon)

Google Pixel 6a: recap della scheda tecnica

Di seguito trovate uno schema riassuntivo della scheda tecnica completa del nuovo medio di gamma di Google:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 13.

Lo smartphone era arrivato sul mercato con a bordo Android 12, ma è destinatario del solito ottimo supporto software del colosso di Mountain View (che per questo modello avrà una durata complessiva di ben cinque anni) e infatti l’attesa per il rilascio del major update ad Android 13 è stata presto ripagata con anche un migliorato supporto alla tecnologia VoLTE. Se siete curiosi di scoprirne il comportamento nella vita reale, non perdetevi la nostra recensione video e testuale.

