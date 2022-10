In questo secondo fine settimana del mese di ottobre 2022, c’è un’ottima offerta avente per protagonista OnePlus 10T 5G da segnalare: è attiva sullo store ufficiale del produttore cinese e permette di tagliare di ben 100 euro il prezzo di listino del dispositivo, a prescindere dal taglio di memoria desiderato, grazie ad un codice sconto dedicato che sarà valido ancora per pochi giorni.

OnePlus 10T 5G in offerta sullo store ufficiale con coupon (8 ottobre 2022)

Presentato ufficialmente ad inizio agosto, dunque poco più di due mesi fa, OnePlus 10T 5G è uno smartphone di fascia alta molto interessante che sembra rispecchiare alla grande la filosofia che negli anni precedenti aveva permesso a OnePlus di costruire il proprio successo, persino meglio rispetto al top di gamma OnePlus 10 Pro. L’ultimo arrivato mette infatti sul piatto il massimo delle prestazioni, una scheda tecnica fatta di numeri impressionanti (su tutti, la ricarica rapida a 150 W) e un comparto fotografico valido ma non eccezionale e chiede in cambio un prezzo nettamente più basso rispetto ai flagship di turno (tanto per dire, di listino parte da 200 euro in meno rispetto al top di gamma dello stesso brand).

Sul mercato italiano, OnePlus 10T 5G viene proposto in due tagli di memoria: 8 GB di RAM + 128 GB di storage a 719 euro e 16 GB di RAM + 256 GB di storage a 819 euro. L’offerta attualmente disponibile sullo store ufficiale prevede che entrambi possano essere scontati di 100 euro, arrivando così rispettivamente a 619 euro e 719 euro, grazie al codice sconto TAKEOVER100, ma fate attenzione: il voucher sarà valido solo fino al 10 ottobre (salvo esaurimento scorte). L’offerta è valida su entrambe le colorazioni Moonstone Black e Jade Green. Di seguito trovate il link diretto per coglierla al volo prima che scada:

Acquista OnePlus 10T 5G a partire da 619 euro con codice TAKEOVER100

Perché valutare l’acquisto di OnePlus 10T 5G

OnePlus 10T 5G è uno smartphone tecnicamente molto completo che non scende a compromessi in fatto di prestazioni: la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 gli dà una marcia in più persino rispetto al più costoso modello 10 Pro. Tra le altre specifiche, non si può non richiamare l’attenzione sul display Fluid AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz e sulla portentosa ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W. Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata, mentre qui sotto trovate un rapido riepilogo della scheda tecnica del dispositivo:

display Fluid AMOLED 20,1:9 da 6,7 pollici Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con HDR10+, refresh rate adattivo (60/90/120 Hz), colori a 10 bit, vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem Snapdragon X65 5G

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS e PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (FoV 119,9°, f/2.2) e sensore macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4) con EIS

connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, A-GPS, USB Type-C 2.0

dual speaker stereo con Dolby Atmos

sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, Face Unlock

batteria da 4800 a doppia cella con ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W

Android 12 con OxygenOS 12.1

dimensioni: 163 x 75,37 x 8,75 mm, peso di 203,5 g

Quanto al software, è bene ricordare che OnePlus 10T 5G ha già ricevuto il suo primo assaggio di Android 13 in versione beta.

