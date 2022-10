Ora che la nuova generazione di smartphone di Google è ufficiale, in Rete iniziano a moltiplicarsi gli approfondimenti ad essa dedicati e nelle scorse ore è stato Google Pixel 7 Pro a finire nelle mani dello staff di PBK Reviews, che ha subito voluto scoprire cosa si nasconda sotto la sua scocca.

Ci riferiamo ad un video di disassemblaggio che ci permette di osservare il nuovo telefono di punta fatto a pezzi e la disposizione interna delle varie componenti scelte dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 7 Pro viene fatto a pezzi in video

Prima di procedere ricordiamo quella che è la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Google:

display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità massima 1.500 nit

processore Google Tensor G2, realizzato con processo produttivo a 4 nm (2x Cortex-X1, 2x Cortex-A76, 4x Cortex-A55), GPU Mali-G710 e chip per la sicurezza Titan

12 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (Quad Bayer da 1.1.31″con OIS, f/1.85 e FoV di 82 gradi), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) e teleobiettivo da 48 megapixel (f/3.5) con zoom ottico 4,8x e Super Res Zoom fino a 30x

singola fotocamera anteriore da 10,8 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23 W e supporto alla ricarica wireless)

Android 13

dimensioni: 162,9 x 76,55 x 8,9 mm

peso di 212 grammi

Se siete curiosi di scoprire quali sono i passaggi per smontare (e rimontare) Google Pixel 7 Pro, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video. Buona visione:

Google Pixel 7 Pro (così come il fratello minore) è già disponibile in pre-ordine in Italia e le consegne prenderanno il via a partire da giovedì 13 ottobre. I prezzi rimangono gli stessi dello scorso anno: 899 euro per la versione con 128 GB di storage, 999 euro quella con 256 GB di memoria.

A seguire i link per le relative pagine su Amazon:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.