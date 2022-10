vivo X80 Pro 5G di nuovo al minimo e altre offerte Amazon per smartphone Android

Le offerte che Amazon propone nella giornata di oggi, 4 ottobre 2022, non sono forse clamorose come quelle segnalate ieri, tuttavia coprono una maggiore varietà di segmenti di mercato, pertanto potrebbero incontrare le esigenze di un numero di utenti persino più ampio.

Ove le seguenti offerte non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

vivo X80 Pro, OnePlus Nord CE 2 5G, Realme 9 5G, Narzo 50i Prime: offerte Amazon (4 ottobre)

Prima di passare al dunque, ci preme fare una premessa di carattere generale: tre dei quattro modelli proposti sono venduti e spediti da Amazon e l’unico a fare eccezione è vivo X80 Pro 5G, che viene proposto da un venditore terzo del marketplace (il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi dovrebbe comunque bastare a farvi dormire sonni tranquilli); tutti, in ogni caso, possono contare sul servizio clienti di Amazon e permettono di scegliere la spedizione Prime.

Realme Narzo 50i Prime e Realme 9 5G

Partiamo dalle due soluzioni a marchio Realme, che sono anche le due più economiche della selezione, non oltrepassando la soglia dei 200 euro.

Realme Narzo 50i Prime è il modello da scegliere se il vostro obiettivo è spendere la cifra più bassa possibile e non avete particolari esigenze di utilizzo. Il modello con 3 GB + 32 GB nella colorazione Dark Blue è disponibile al prezzo minimo di 119,99 euro. Realme 9 5G è uno smartphone già più dotato tecnicamente, col suo display LCD a 120 Hz, il SoC Snapdragon 695 5G e la batteria da 5.000m mAh; la cifra attualmente richiesta è di 199,99 euro per il taglio 4 GB + 64 GB. Ecco i link diretti per l’acquisto:

OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G è un medio di gamma di tutto rispetto, tra le sue specifiche conta: display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 900, la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 watt e tripla fotocamera posteriore. Al seguente link potete vederlo nella nostra recensione.

In questo momento, il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna si trova al prezzo di 284,36 euro (sconto del 21%) nella sola colorazione Gray Mirror, ecco il link per acquistarlo:

OnePlus Nord CE 2 5G 8 GB + 128 GB Gray Mirror a 284,36 euro

vivo X80 Pro 5G

vivo X80 Pro 5G è l’unico smartphone premium di questa selezione, pertanto è di tutt’altra categoria rispetto ai modelli segnalati sopra, sia per dotazione tecnica (dove spicca il comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS) che per prezzo: siamo sopra il limite dei 1.000 euro.

Adesso, vivo X80 Pro 5G è disponibile all’acquisto al prezzo di 1.104,14 euro, con uno sconto del 15% — che corrisponde a 194,86 euro — rispetto al prezzo di listino ufficiale (1.299 euro). Il dispositivo, nell’unica colorazione Cosmic Black, dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si tratta del prezzo minimo per questo smartphone su Amazon, ecco il link per acquistarlo subito:

vivo X80 Pro 5G Cosmic Black 12 GB + 256 GB a 1.104,14 euro

Dal momento che parliamo di uno smartphone premium e non esattamente mainstream, torna utile un riassunto della sua scheda tecnica:

display da 6,78 pollici con pannello E5 Samsung AMOLED, risoluzione 3200 x 1440 pixel (WQHD+), 20:9, 517 ppi, refresh rate variabile (LTPO) fino a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità di 500 nit (picco di 1.500 nit), rapporto screen-to-body del 92,22%, HDR10+, DCI-P3, 105%NTSC, 8000000:1, 10-bit Colours (1.07 billion colours), certificazioni SGS Eye Care Display Certification e Displaymate A+, vetro SCHOTT Xensation Up.

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Adreno 730

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB di memoria interna UFS 3.1

batteria dual-cell da 4.700 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 80 W e FlashCharge Wireless da 50 W

fotocamera anteriore da 32MP, f/2,45, 24mm, 80°, 1/2,8”, 0,8μm

fotocamera posteriore da: 50MP, GNV, f/1,57, 23mm, 85°, 1/1,31”, 1,2μm, PDAF+OIS, 1G+6P Lens 48MP, IMX598, f/2,2, 14mm 114° Super Wide-Angle/ 3,5cm Super Macro, 1/2”, 0,8μm, PDAF, 6P Lens 12MP, IMX663, f/1,85, 50mm Portrait, Gimbal+OIS, 1/2,93”, 1,22μm, PDAF, 2x optical zoom, 6P Lens 8MP, f/3,4, 1/4,4”, 125mm, 1,0μm, PDAF+OIS, zoom ottico 5x, 4P Lens, Hyper-zoom fino a 60x.

stabilizzazione dell’immagine: Active Centering OIS + Gimble System + EIS; registrazione video 4K@60fps e 8K@30fps

connettività: Dual Nano SIM, 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz MIMO, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC), Dual-Frequency GPS, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS, USB 3.1 Type-C.

certificazione IP68 e sensore d’impronte 3D Ultrasonic

dimensioni di 164,57 x 75,30 x 9,10mm e peso di 219 g

sistema operativo Android 12 con FuntouchOS 12.

Non fermatevi ai freddi numeri, date un’occhiata anche alla nostra prova sul campo.

Leggi anche: migliori smartphone Android