In un mercato degli smartphone composto quasi esclusivamente da dispositivi ingombranti, il compatto premium Samsung Galaxy S22 5G è una sorta di mosca bianca e sono offerte come quella disponibile in questo istante su Amazon a renderne l’acquisto ancora più consigliato: parliamo di oltre 250 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S22 5G in offerta al minimo su Amazon (3 ottobre)

Quale modo migliore per iniziare il primo lunedì del mese di ottobre 2022, se non con un’offerta superlativa — per giunta compatibile con una recente promozione — disponibile su Amazon per un flagship come Samsung Galaxy S22 5G (ecco la nostra recensione): il piccolo top di gamma del produttore sudcoreano ha raggiunto dei nuovi prezzi minimi sulla piattaforma in ben due tagli di memoria e quattro colorazioni; per giunta, tale limite scende in maniera ancora più netta grazie ad uno sconto applicato automaticamente in fase di check-out.

Prima di entrare nel vivo delle offerte, è opportuno premettere che tutti gli smartphone elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati (potreste avere il nuovo gioiellino tra le mani già domani) ed il solito impeccabile servizio clienti.

Passando agli smartphone, Samsung Galaxy S22 5G, nel taglio di memoria di base da 8 GB + 128 GB, è disponibile all’acquisto al prezzo di 649 euro, che già di per sé rappresenta un nuovo minimo su Amazon; come si diceva, non è tutto: nel momento in cui scriviamo, è attiva una promozione grazie alla quale il cliente ha diritto ad un sconto automatico di ulteriori 32,45 euro al check-out, per un prezzo finale mai visto prima di soli 616,55 euro. Nei termini della promozione viene spiegato a chiare lettere che il cliente non deve fare altro che aggiungere il prodotto desiderato al carrello, il prezzo scontato viene mostrato direttamente prima di completare l’acquisto, senza necessità di inserire codici sconto. Dal momento che non viene segnalata una scadenza, il consiglio per tutti gli interessati è di affrettarsi a completare l’acquisto.

Sono ben quattro le colorazioni sulle quali è possibile sfruttare tale promozione e di seguito trovate tutti i link diretti per acquistarle:

Per il taglio di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, l’offerta è addirittura più clamorosa: il prezzo di listino di questa versione ammonta a 929 euro, ma Amazon la propone a 699 euro e con lo sconto di 34,95 euro al check-out si arriva al minimo di 664,05 euro. In questo caso non c’è scelta in fatto di colorazioni: l’unica scontata è la Green. Nel momento in cui scriviamo, lo smartphone risulta non disponibile, tuttavia è ancora possibile ordinarlo e approfittare della promozione, si dovrà solo pazientare di più per riceverlo. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Samsung Galaxy S22 5G 8 GB + 256 GB, Caricabatterie incluso, Green a 664,05 euro

Promozione DAZN per 6 mesi

Le offerte di cui sopra danno diritto di partecipare alla promozione che regala 6 mesi di abbonamento a DAZN, in quanto Amazon figura nell’elenco degli store compatibili.

La promozione in discorso è stata rinnovata proprio nei giorni scorsi e sarà sfruttabile fino al 31 ottobre prossimo; l’abbonamento premio è in versione Standard, per un valore complessivo di 179,94 euro e il termine ultimo per registrare il proprio acquisto su Samsung Members è quello del 25 novembre 2022.

Per maggiori dettagli sulla promozione e su come sfruttarla, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

