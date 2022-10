Samsung dovrebbe presentare la serie Galaxy S23 nel primo trimestre del prossimo anno o forse anche prima. Una nuova indiscrezione di oggi suggerisce altre informazioni sul prossimo smartphone di punta dell’azienda. Nel frattempo sono emerse delle indiscrezioni anche riguardo la fotocamera di Samsung Galaxy A54.

Trapela la presunta cover per Samsung Galaxy S23

Tramite un post su Twitter, il noto informatore @iceuniverse ha condiviso un paio di immagini della presunta custodia du Samsung Galaxy S23. Questa custodia mostra un design senza l’isola del modulo fotocamera posteriore, quindi simile a quello di Samsung Galaxy S22 Ultra raffigurato nell’immagine di copertina.

Secondo quanto precedentemente trapelato Samsung Galaxy S23 dovrebbe sfoggiare un display da 6,1 pollici con una fotocamera frontale da 12 MP alloggiata in un foro in alto al centro. Il dispositivo dovrebbe impiegare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e offrire ancora un caricabatterie da 25 W come la generazione precedente.

Samsung Galaxy A54 adotterebbe un sensore fotografico principale da 50 megapixel

La serie Samsung Galaxy A è la più venduta dell’azienda in quanto riesce a offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Secondo quanto riportato da IThome, Samsung Galaxy A54 sarebbe dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, quindi un passo indietro rispetto a quella da 64 megapixel dei precedenti Galaxy A53 e Galaxy A52.

Inoltre Galaxy A54 dovrebbe perdere la fotocamera di profondità di campo, come anche altri dei futuri smartphone Samsung di fascia media.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung