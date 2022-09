Continuano le voci intorno ai futuri flagship Samsung, la serie Galaxy S23 è al centro di sempre più indiscrezioni; giusto ieri abbiamo dato uno sguardo all’estetica del modello Ultra, nonché della versione Plus e standard, inoltre sappiamo anche grazie alle varie fughe di informazioni, che la futura serie non si discosterà più di tanto dalla precedente. Oggi però parliamo di tempistiche, stando ad un rapporto della testata coreana ET News infatti, sembra chi i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero essere presentati prima del previsto.

La gamma Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare entro fine anno

La serie Samsung Galaxy S22 è stata ufficialmente presentata a febbraio di quest’anno, motivo per cui la community di appassionati si aspetta una tempistica di rilascio simile per i prossimi smartphone top di gamma del brand. Di recente però alcune componenti degli smartphone in questione sono stati certificate dall’ente preposto in Cina, segnale di come i dispositivi siano praticamente quasi pronti al lancio.

Alla luce di queste considerazioni, sembra che la divisione Mobile Experience di Samsung Electronics abbia deciso di lanciare sul mercato la serie Galaxy S23 prima del previsto, il che permetterebbe anche all’azienda di aggiudicarsi alcune quote di mercato riducendo il divario temporale con l’uscita degli iPhone 14, approfittando inoltre di uno dei periodi dell’anno in cui le vendite sono maggiori.

Inoltre sembra che Samsung abbia effettuato ordini per alcune componenti dei nuovi smartphone in anticipo, rispetto alle tempistiche degli anni passati, motivo per cui alcuni fornitori stimano un’uscita sul mercato anticipata di qualche settimana rispetto agli S22; altri invece presumono che i Galaxy S23 possano essere presentati in tempo per il periodo natalizio.

L’azienda dal canto suo non ha ancora rilasciato una data ufficiale, per cui non ci resta che attendere per scoprire se i prossimi flagship di Samsung arriveranno davvero prima del previsto, e di quanto.

