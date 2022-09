L’edizione 2022 degli Opensignal 5G Global Awards si è svolta nei giorni scorsi, con il relativo report subito reso disponibile sul sito ufficiale della società e in questo figurano, in posizioni non di testa ma comunque meritevoli di menzione, anche gli operatori telefonici italiani TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad.

Opensignal non ha bisogno di presentazioni: la società non si limita a sviluppare la popolare app di speed test per reti Wi-Fi e di rete mobile, ma si occupa soprattutto di analisi delle reti — in questo caso 5G — e delle relative performance. I vincitori degli Opensignal 5G Global Awards 2022 sono stati annunciati da Barry Graham, President of Marketing della compagnia, mentre il report completo “5G Global Mobile Network Experience Awards 2022” reca la firma del Senior Analyst Sam Fenwick.

Opensignal 5G Global Awards 2022: dove sono gli operatori italiani

Come per ogni premiazione che si rispetti, anche gli Opensignal 5G Global Awards 2022 hanno previsto diversi premi per svariate categorie di merito, assegnati proprio sulla base delle risultanze della più recente analisi, che ha preso in esame tutti i dati raccolti da Opensignal nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 29 giugno 2022, senza tralasciare un confronto con i dati corrispondenti dell’anno precedente.

È inutile dire che, stante la vastità della competizione, Opensignal non ha soltanto decretato i vincitori delle varie categorie — disponibilità, copertura, velocità di download, velocità di upload, games experience e video experience —, ma ha stilato anche delle classifiche per riconoscere i meriti di tutti gli operatori che hanno ben figurato.

La palma di 5G Global Winner 2022 è stata assegnata a: T-Mobile (USA) per le categorie 5G Avaibility e 5G Reach; SK telecom (Corea del Sud) per 5G Download Speed; Telia (Svezia) per 5G Upload Speed; SK telecom (Corea del Sud) e KT (Corea del Sud) per 5G Games Experience; Tele2 (Svezia), Telia (Svezia) e Telemach (Slovenia) per 5G Video Experience.

Per ognuna di queste categorie, poi, Opensignal ha attribuito il badge di 5G Global Leader 2022 ai primi classificati e quello di 5G Global High Performer 2022 ai meritevoli di menzione ed è in queste classifiche che gli operatori italiani si sono fatti valere. In particolare, WINDTRE figura tra gli High Performer per disponibilità e copertura; TIM rientra tra gli High Performer per la velocità di download e per la video experience.

Miglioramenti e astri nascenti: operatori italiani tra i migliori

È, però, in altre sezioni del report che gli operatori italiani sono riusciti davvero a farsi valere, attestandosi tra i migliori in diverse categorie: quella relativa al 5G Global Impact, che prende in esame i miglioramenti rispetto al 4G, e quella dedicata alle 5G Global Rising Stars, che considera i miglioramenti fatti registrare su base annua.

5G Global Impact

In questa sezione, TIM figura nelle prime posizioni nella categoria Download Speed – 5G Improvement Over 4G con un miglioramento dell’873,2% e nella categoria Video Experience – 5G Improvement Over 4G (42,8%).

5G Global Rising Stars

Vodafone e Iliad, invece, compaiono tra gli astri nascenti del report di Opensignal, vale a dire tra gli operatori che nell’ultimo anno sono migliorati di più a livello globale.

Entrambi gli operatori si sono guadagnati una menzione nella categoria disponibilità (5G Reach – Most Improved Year on Year): Iliad spicca tra i migliori in assoluto col 126,8%, Vodafone partiva già da una base diversa ma si è migliorata del 58,2%.

L’operatore rosso è riuscito a farsi valere anche sotto il profilo delle performance, con la velocità di download (5G Download Speed – Most Improved Year on Year) migliorata del 26,2% rispetto al 2021 e quella di upload (5G Upload Speed – Most Improved Year on Year) su del 36,1%.

Di seguito potete vedere qualche immagine, ma per il report completo vi invitiamo a visitare questo link.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: migliori offerte telefoniche