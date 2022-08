Manca davvero poco alla presentazione ufficiale da parte di Samsung dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 ma, come spesso accade, le informazioni in possesso dei fan sono già particolarmente esaustive.

Per questo motivo l’attenzione della community di appassionati si dirige sempre più verso il prossimo top di gamma del colosso coreano, Galaxy S23 Ultra; del dispositivo in questione abbiamo già qualche informazione, come indiscrezioni sul processore con cui sarà equipaggiato e il sensore fotografico.

Oggi, grazie al leaker Paras Guglani, veniamo a conoscenza dei numeri modello e del nome in codice di Galaxy S23 Ultra.

Ecco i numeri modello e il nome in codice di Galaxy S23 Ultra

Manca ancora un po’ di tempo e diverse indiscrezioni hanno ancora modo di trapelare da qui al primo trimestre 2023, periodo in cui verrà ufficializzata dal brand la prossima famiglia di flaghsip che, presumibilmente, sarà composta da Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Nonostante dunque manchi ancora parecchio tempo, andiamo oggi ad aggiungere un piccolo tassello al mosaico delle caratteristiche del fratello maggiore della gamma.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, diffusa dal già citato Paras Guglani attraverso Pricebaba, il nome in codice del futuro top di gamma di Samsung sarà DM3 e il numero modello del dispositivo SM-S918. Come di consueto potete notare diverse varianti fra i numeri modello (SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 e SM-S918W) che al momento però non rivelano nulla, potrebbero essere modelli differenti per qualche caratteristica (ad esempio quantitativo di memoria RAM e storage interno), per mercato di destinazione o per entrambe le cose, ma è presto per fare supposizioni in merito.

Ad ogni modo, vista l’ormai imminente presentazione dei nuovi pieghevoli del brand, nei prossimi giorni è lecito aspettarsi ulteriori indiscrezioni sulla famiglia Galaxy S23; restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi i futuri dettagli.

In copertina Samsung Galaxy S22 Ultra

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Unpacked non ha più segreti. Ecco svelati tutti i prodotti