Tra qualche giorno conosceremo più da vicino la nuova gamma di pieghevoli, che sarà composta da Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 (con o senza Z), ma è già il momento di buttare un occhio oltre l’evento Unpacked del 10 agosto per conoscere un paio di dettagli importanti relativi a Samsung Galaxy S23 Ultra. Vediamo ciò che è trapelato sul prossimo flagship “tradizionale” del produttore, in arrivo a inizio 2023.

Una batteria conservativa per Samsung Galaxy S23 Ultra, ma il SoC sarà “tutto nuovo”

Ancora una volta è il leaker Ice universe a svelare alcuni dettagli su Galaxy S23 Ultra, che costituirà il vero flagship Samsung della prima parte del prossimo anno. Dopo le interessanti indicazioni sul comparto fotografico di un paio di giorni fa, ecco che spuntano informazioni su altri due componenti chiave del dispositivo, la batteria e il chipset.

A quanto pare Samsung Galaxy S23 Ultra resterà conservativo per quanto riguarda la capacità della batteria: a bordo dovrebbero esserci gli stessi 5000 mAh del suo predecessore, Galaxy S22 Ultra, ma questo non significa che non avremo miglioramenti a livelli di autonomia. Lo smartphone dovrebbe utilizzare componenti più efficienti, fornendo al contempo migliori prestazioni e minori consumi energetici.

Tra le novità dovrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe debuttare entro fine anno su altri dispositivi e costituire la naturale evoluzione del chip di fascia alta del produttore californiano. Un’ulteriore conferma della possibile “pausa” dei processori Exynos, che potrebbero ritornare nel 2024 prendendosi del tempo per migliorare: come già anticipato i prossimi smartphone della serie S potrebbero offrire in tutto il mondo un SoC Qualcomm.

Secondo i leak, Snapdragon 8 Gen 2 offrirà otto core in una combinazione piuttosto inusuale: potremmo avere 1 Cortex-X3, 2 Cortex-A720, 2 Cortex-A710 e 3 Cortex-A510, affiancati da una GPU Adreno 740. In base a quanto riferito, ad occuparsi della fabbricazione dovrebbe essere TSMC attraverso un processo a 4 nm.

Non dovrebbero esserci differenze sotto questo punto di vista tra i tre probabili componenti della nuova famiglia, che dovrebbe essere composta da Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e, per l’appunto, Samsung Galaxy S23 Ultra. Continuate a seguirci perché nelle settimane successive al Galaxy Unpacked del 10 agosto si inizierà a “entrare nel vivo”, con tanti rumor e indiscrezioni sugli smartphone del produttore in arrivo nel primo trimestre 2023.

In copertina Samsung Galaxy S22 Ultra

