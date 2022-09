Samsung fa sul serio con il programma beta della One UI 5.0 basata su Android 13: dopo aver avviato il beta test sulla serie Galaxy S22 a inizio agosto (ora siamo già alla terza release) e sulla serie Galaxy S21 alla fine del mese scorso, il produttore sud-coreano inizia la distribuzione sulla fascia media, partendo da Samsung Galaxy A52.

Samsung Galaxy A52 inizia a ricevere Android 13 con la One UI 5.0 beta

La One UI 5.0 beta sta iniziando ad allargarsi alla fascia media dopo aver fatto capolino sulle serie Galaxy S22 e Galaxy S21. Mentre per i flagship 2022 siamo già arrivati in Europa alla terza beta, con un rilascio stabile sempre più vicino e previsto sicuramente entro la fine dell’anno (ma noi confidiamo che possa arrivare persino in anticipo rispetto ad Android 12 su Galaxy S21, che ha debuttato a novembre), è il momento per alcuni possessori di Galaxy A52 di poter mettere le mani su Android 13.

Diciamo “alcuni” perché a giudicare dal post sulla Community Samsung sembra che il programma beta sia aperto solamente in India. Come potete vedere nello screenshot qui sotto, gli utenti hanno la possibilità di aderire attraverso l’app Samsung Members, come sempre. I firmware in arrivo per gli aderenti sono i A525FXXU4ZVIC/A525FODM4ZVIC/A525FXXU4ZCIB, con un download richiesto di circa 2 GB.

Oltre alle patch di sicurezza di ottobre 2022, le novità includono le maggiori possibilità di personalizzazione per i temi dinamici, i widget impilabili, il rinnovamento di alcune gesture e animazioni, i perfezionamenti per le app Archivio e Fotocamera e tanto altro, descritto negli screenshot qui sopra (fonte). Potete iniziare a scoprirle grazie al nostro video dedicato a Galaxy S22 Ultra.

Per il momento non abbiamo indicazioni sull’allargamento della One UI 5.0 beta con Android 13 per altri modelli di questa fascia, come Galaxy A52 5G e Galaxy A52s 5G, o per altri Paesi, ma potrebbe volerci solo qualche giorno (soprattutto per la questione geografica).

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 alla One UI 5.0 beta

Purtroppo per il momento non potete aggiornare Samsung Galaxy A52 alla One UI 5.0 beta basata su Android 13, a meno che non siate residenti in India. Il programma beta non arriva solitamente in Italia, ma potrebbe fare capolino in alcuni Paesi europei nei prossimi giorni. Per la versione stabile ci sarà da aspettare qualche mese.

