Xiaomi 12 Lite 5G è il membro più recente della serie 12 del produttore cinese ma anche il più economico ed è finalmente disponibile all’acquisto sul mercato italiano con tanto di offerta di lancio sia sullo store online ufficiale che su Amazon.

A proposito di offerte Amazon, vi ricordiamo che nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato quelle relative a Huawei Nova 9 e vari wearable Huawei, lo sconto di circa 200 euro su vivo X80 Pro 5G e i tablet della Huawei Week, tutte ancora perfettamente valide e disponibili. Adesso, però, basta con le divagazioni e torniamo subito all’offerta di lancio del nuovo medio di gamma di Xiaomi.

Xiaomi 12 Lite 5G: offerta di lancio su Amazon e store ufficiale

Chiamato a raccogliere la gravosa eredità degli apprezzati Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE, il nuovo modello sembra avere tutte le carte in regola per replicarne il successo di critica e di vendite. Dal momento che rispetto ai predecessori Xiaomi 12 Lite 5G si è affacciato sul mercato italiano con un prezzo di listino più elevato — 499,90 euro, contro i 399,90 euro per il taglio base di Xiaomi 11 Lite 5G NE e i 449,90 euro della stessa configurazione di memoria 8 GB + 128 GB del nuovo arrivato —, gli utenti che lo stavano tenendo d’occhio fin dall’annuncio dello scorso mese di luglio non potranno che guardare con interesse all’offerta di lancio disponibile in questo momento.

È bene precisare che l’entità dello sconto è la stessa su Amazon e sullo store ufficiale mi.com, tuttavia ciascuna offerta presenta le proprie peculiarità, per questo motivo è preferibile trattarle separatamente.

Amazon

Il colosso dello shopping online permette di acquistare a prezzo scontato unicamente la colorazione Black e il prezzo richiesto è di 449,90 euro, con uno sconto di 50 euro (10%) rispetto al listino ufficiale. Si tratta di uno smartphone venduto e spedito da Amazon, con il solito ottimo servizio clienti post-vendita e possibilità di spedizione Prime (gratuita per i clienti abbonati), che quindi potrebbero avere il prodotto tra le mani già domani. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G 8 GB + 128 GB Black a 449,90 euro

Store Xiaomi

Spostando il mirino sulle offerte dello store Xiaomi, si notano subito alcune peculiarità. Detto che lo sconto è identico e che dunque Xiaomi 12 Lite 5G è acquistabile a 449,90 euro con spedizione gratuita, ci sono alcuni extra da segnalare.

Prima di tutto, lo store ufficiale permette già di scegliere tra le tre colorazioni Black, Lite Green e Lite Pink; secondariamente, l’acquisto di questo prodotto regala Mi Point doppi. I vantaggi più interessanti sono però altri:

per i nuovi clienti, è previsto uno sconto extra di 5 euro in caso di acquisto dall’app Xiaomi Store

in caso di acquisto dall’app Xiaomi Store dalle ore 13 del 22 settembre alle ore 12.59 del 2 ottobre, l’acquisto permette di ricevere in regalo Redmi Watch 2 Lite (fino ad esaurimento scorte).

Ecco il link per procedere all’acquisto sullo store ufficiale:

Acquista Xiaomi 12 Lite 5G 8 GB + 128 GB a 449,90 euro

Perché scegliere Xiaomi 12 Lite 5G

Dal momento che parliamo di un modello piuttosto recente e ancora poco conosciuto, è bene ricordare che Xiaomi 12 Lite 5G può contare su una fotocamera principale da ben 108 megapixel (sensore HM2) affiancata da una ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, mentre il display è un AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz. Per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera frontale da 32 MP. Il SoC è il collaudato Snapdragon 778G di Qualcomm. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica turbo da 67 W (cablata), che consente di arrivare al 100% in circa 40 minuti.

Qui sotto potete vederlo all’opera nella nostra recensione.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi di settembre 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.