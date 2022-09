L’arrivo della stagione autunnale ha portato anche una nuova promozione monomarca su Amazon, questa volta è il turno di Huawei e le offerte riguardano un solo smartphone — Huawei Nova 9 — e vari wearable sia economici che di fascia premium.

Offerte Huawei su Amazon (22 settembre 2022)

La promozione monomarca dedicata a Huawei è attiva in questo momento e tocca una buona varietà di prodotti: l’unico smartphone della selezione è il medio di gamma Huawei Nova 9, mentre in ambito wearable spiccano Huawei Watch Fit ad un prezzo da smartband, il più nuovo Huawei Watch Fit 2 e i top di gamma Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch GT 3 Pro in alcune varianti.

Anche in questo caso vale la solita premessa di carattere generale: tutti i prodotti elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon con possibilità di spedizione Prime gratuita per gli utenti abbonati e servizio clienti curato direttamente dal colosso dello shopping online. Per alcuni dei seguenti prodotti si tratta di nuovi minimi storici, vale a dire dei prezzi più bassi mai raggiunti su Amazon.

Smartphone

Huawei Nova 9 viene proposto in offerta al prezzo di 349,90 euro contro i 499,90 euro del listino ufficiale (sconto del 30%, pari a 150 euro) e si tratta del modello in colorazione Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’offerta è un bundle e include anche le cuffie true wireless Huawei Freebuds Pro in colorazione bianca. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Huawei Nova 9 Black 8 GB + 128 GB con Freebuds Pro bianche a 349,90 euro

Ricordiamo che la scheda tecnica dello smartphone comprende:

display OLED da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+, con 120 Hz di refresh rate

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G (4 Cortex-A78 a 2,42 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz)

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), per l’effetto bokeh da 2 MP (f/2.4) e per le macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a (dual band), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 2.0

sensore d’impronte sotto al display

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

Android 11 con EMUI 12.0

dimensioni di 160 x 73,7 x 7,77 mm, peso di 175 g

Smartwatch

Messi da parte gli smartphone, veniamo adesso ai wearable più interessanti. Huawei Watch Fit (ecco la nostra recensione) è la soluzione più economica: la versione Pomelo Red con Adattatore AP52 incluso costa soli 54,90 euro, scontato del 31% (25 euro). Il suo successore, Huawei Watch Fit 2 — disponibile in Italia dallo scorso maggio —, si trova qui in offerta nelle più particolari versioni Classic Edition ed Elegant Edition e per tutti i modelli scontati si tratta di nuovi minimi storici. Ecco tutti i link diretti per acquistarli:

Infine, gli utenti desiderosi di uno smartwatch dal formato più classico e dalla dotazione di fascia più alta possono valutare:

Altre varianti sono disponibili a questo link.

