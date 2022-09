A due anni di distanza dal lancio di DOOGEE S96 Pro, un rugged phone capace di vendere oltre un milione di unità in tutto il mondo, il campione di vendite DOOGEE torna sul mercato in una edizione speciale. Si chiama DOOGEE S96 GT e celebra il primo smartphone dotato di una fotocamera con visione notturna, migliorando sensibilmente le caratteristiche tecniche, senza però stravolgere completamente il progetto originale.

Nuovo ma con cautela

Resta quindi intatto il design del rugged phone targato DOOGEE, anche se per l’occasione è stata scelta una livrea in oro giallo che rende unico questo smartphone. Per quanto riguarda la parte tecnica si passa dal “vecchio” MediaTek Helio G90 a un più performante MediaTek Helio G95, che offre prestazioni più fluide e affidabili.

Cresce anche la memoria interna, che passa da 128 a 256 GB, con la possibilità di installare schede microSD fino a 1 TB, per contenere migliaia di foto e contenuti multimediali. La RAM invece resta ferma a 8 GB, una quantità comunque più che sufficiente per garantire ottime prestazioni in ogni situazione.

DOOGEE S96 GT porta un sensibile miglioramento per quanto riguarda la fotocamera notturna, capace ora di catturare qualsiasi soggetto entro 15 metri, permettendo così di realizzare scatti ancora più particolari. Migliora anche la qualità dei selfie, grazie a un nuovo sensore frontale da 32 megapixel, inserito all’interno di un notch a goccia. E ovviamente il sistema operativo è Android 12, senza personalizzazioni che appesantiscano il sistema.

Per il resto ritroviamo lo schermo da 6,22 pollici protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, una batteria da 6.320 mAh per un’autonomia strepitosa, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, secondario (per la fotografia notturna) da 20 megapixel, e sensore da 8 megapixel.

Visto che parliamo di un rugged phone non mancano le certificazioni IP68 e IP69K, oltre ovviamente alla MIL-STD-810H che ne certifica il perfetto funzionamento anche in condizioni estreme, senza che il telefono ne debba risentire.

DOOGEE S96 GT debutterà su AliExpress e su Doogeemall a partire da metà ottobre, con sconti decisamente allettanti. Per scoprire di più sullo smartphone, e per partecipare al giveaway che mette un dispositivo in palio, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale del produttore.

