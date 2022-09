Qualche giorno fa abbiamo iniziato a parlare di una nuova Google Chromecast più economica rispetto alla versione con supporto al 4K: dovrebbe prendere il nome di “Google Chromecast HD con Google TV” ed essere venduta a un prezzo inferiore rispetto alla sorella maggiore. Alcuni rivenditori hanno già iniziato a vendere in Europa il nuovo prodotto, ma la cifra richiesta non sembra particolarmente accattivante.

Google Chromecast HD già in vendita in alcuni Paesi: ecco i prezzi in Europa

Google Chromecast con Google TV è un dongle HDMI lanciato sul mercato ormai quasi due anni fa con 2 GB di RAM e il supporto fino alla risoluzione 4K con HDR. Il prezzo consigliato per quest’ultimo prodotto è di 69,99 euro (a scanso di qualche offerta qua e là), e infatti viene tuttora venduto a tale cifra sul Google Store italiano.

La nuova versione “economica”, che come detto dovrebbe chiamarsi Google Chromecast HD con Google TV, dovrebbe disporre di una CPU Amlogic S805X2 (con supporto alla codifica AV1) e di 1,5 GB di RAM, e secondo i rumor dovrebbe essere venduta a una cifra intorno ai 40 euro. I primi avvistamenti presso alcuni rivenditori online (come Octo24 e PC King in Germania e non solo) posizionano il nuovo dongle a un prezzo più alto, tra i 45 e i 50 euro. Il modello in commercio dal settembre 2020, più “vecchio” ma più performante, si riesce a trovare a cifre non troppo più alte (su Amazon, ad esempio, è disponibile a 55,99 euro in questo momento), e gli utenti potrebbero di conseguenza preferire spendere qualche euro in più per spingersi fino al 4K HDR o per avere prestazioni migliori.

Il lancio ufficiale potrebbe avvenire durante l’evento del 6 ottobre 2022, che avrà tra i maggiori protagonisti gli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro e lo smartwatch Google Pixel Watch. Non è da escludere che la casa di Mountain View possa approfittarne per proporre una versione rinnovata anche della Chromecast con Google TV attualmente in commercio. Insomma, staremo a vedere.

