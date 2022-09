Android 13 è la nuova versione del sistema operativo mobile di Google, rilasciata dal colosso di Mountain View in versione stabile lo scorso mese per gli smartphone della gamma Google Pixel e che nel corso delle prossime settimane arriverà anche sui device degli altri produttori.

Negli ultimi due mesi qualcuno ha tuttavia voluto sfruttare il nome di Android 13 per convincere gli utenti meno attenti a installare un file APK che rischia di rendere inutilizzabile lo smartphone.

Ecco come funziona Adrod 13

Da qualche mese gira su TikTok un file di nome “Adrod 13“, che viene presentato come un programma di installazione di Android 13: una volta installata e aperta, questa applicazione mostra un pulsante “Installa” e l’icona dell’easter egg di Android 13.

Se viene premuto il pulsante “Installa”, lo schermo mostra al centro un messaggio che dice che “il sistema è stato distrutto” e, nella parte bassa, un altro messaggio che avvisa l’utente che il suo telefono è stato bloccato.

I video su TikTok che mostrano questa app in funzione hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e questa è in un certo senso una buona notizia, in quanto chi li ha visti dovrebbe essere informato ed evitare di rischiare di avere problemi installando file APK pericolosi e, soprattutto, di dubbia provenienza.

Analizzando uno dei file APK trovati in Rete, lo staff di 9to5Google ha scoperto che in realtà questa applicazione non pare essere pericolosa, limitandosi a mostrare questi avvisi: lo smartphone, in sostanza, non è a rischio.

Ciò non significa che installare l’app non sia rischioso, in quanto pare circolino sul Web diversi file APK e uno di questi potrebbe essere realmente pericoloso.

Del resto, quando si tratta di applicazioni Android, il consiglio è sempre lo stesso: non bisogna installare file APK provenienti da fonti dubbie e affidarsi al Google Play Store è sempre la cosa migliore da fare.