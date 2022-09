All’inizio di questo mese si sono diffuse le prime indiscrezioni relative a una nuova base di ricarica pensata da Samsung per chi desidera acquistare l’ultima generazione dei suoi smartwatch: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch Charging Cradle.

Ebbene, finalmente questo interessante nuovo accessorio ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato, essendo sbarcato nel Regno Unito, ove è disponibile a 20 sterline.

Samsung Galaxy Watch Charging Cradle migliora la ricarica

I primi acquirenti di Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro si sono trovati ad affrontare non poche difficoltà per usare basi di ricarica wireless in loro possesso e ciò a causa di un particolare sistema adottato dal colosso coreano con i cinturini di serie di questi nuovi smartwatch (un po’ troppo “elastici”).

La soluzione è Samsung Galaxy Watch Charging Cradle, una base di ricarica appositamente progettata per consentire di posizionare lo smartwatch sul caricabatterie, permettendo ai cinturini di rimanere liberi.

Sullo store ufficiale di Samsung UK è stata pubblicata una pagina dedicata a questo accessorio (la trovate seguendo questo link), grazie alla quale scopriamo che supporta anche altri smartwtach del colosso coreano.

In particolare, questi sono i device supportati:

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch5

Stando a quanto si apprende dal sito del colosso coreano, per effettuare la ricarica gli utenti dovranno sfruttare l’apposito dischetto di ricarica fornito con lo smartwatch, in quanto non è compreso nella dotazione di Samsung Galaxy Watch Charging Cradle.

In sostanza, il nuovo accessorio di Samsung rappresenta una base di appoggio appositamente pensata per chi è alla ricerca di un sistema per avere una dock di ricarica comoda per il proprio smartwatch.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore coreano per scoprire quando questo nuovo accessorio di Samsung sarà disponibile anche in Italia e a quale prezzo.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro sono ufficiali