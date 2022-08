Un Galaxy Unpacked molto ricco quello di oggi: dopo aver presentato Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, il produttore sud-coreano ha svelato ufficialmente Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, due nuovi smartwatch pensati per migliorare abitudini e benessere degli utenti attraverso funzionalità ancora più avanzate. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e data di uscita italiana.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro ufficiali: ecco specifiche e funzionalità

Samsung Galaxy Watch5 va a migliorare le funzionalità più usate ogni giorno dagli utenti, mentre Galaxy Watch5 Pro viene definito dal produttore come lo smartwatch Samsung più robusto e ricco di funzionalità di sempre, pensato per coloro che amano l’avventura e sono alla ricerca di robustezza, prestazioni e stile.

“Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio“, ha affermato il Dott. TM Roh, President e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute“.

Samsung si è posta l’obiettivo di fornire agli utenti le informazioni necessarie per accompagnarli nel loro percorso di salute e benessere attraverso un monitoraggio dettagliato e dati concreti. Entrambi i modelli sono dotati dell’esclusivo sensore Samsung BioActive, introdotto per la prima volta sulla precedente generazione: utilizza un unico chip che gestisce tre sensori, Frequenza cardiaca (ottico), Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica, ed effettua rilevazioni complete di parametri come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e livelli di stress. Per un quadro più approfondito sono disponibili le funzioni per l’elettrocardiogramma e per il rilevamento della pressione arteriosa.

Grazie alla superficie più ampia e alla migliore adesione al polso, i nuovi smartwatch eseguono un tracciamento ancora più preciso dei parametri di salute degli utenti, con una maggiore accuratezza rispetto alle precedenti generazioni. In più è disponibile il sensore di rilevamento della temperatura, che sfrutta la tecnologia a infrarossi per letture più precise anche con variazioni termiche nell’ambiente circostante. E nel caso di cadute, la funzione di rilevamento può inviare un messaggio al contatto di emergenza.

Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea offre un’istantanea completa dello stato di salute complessivo con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, allenamenti personalizzati e a tenere traccia dei progressi. Le funzionalità pensate per il fitness si concentrano anche sul post allenamento, con diversi dati sul recupero, come la frequenza cardiaca post cardio dopo un allenamento intenso e consigli sulla quantità di acqua da assumere per reidratarsi.

Non manca ovviamente la funzione per il monitoraggio del sonno: gli utenti possono imparare a conoscere i propri ritmi del sonno con gli Sleep Scores, che tengono traccia delle varie fasi, del russare e offrono i livelli di ossigeno nel sangue. Grazie all’apposita Guida al sonno avanzato, si possono acquisire abitudini migliori.

Attraverso Samsung SmartThings, con Galaxy Watch5 e Watch5 Pro si possono controllare tutti i dispositivi connessi della casa, come luci, condizionatori, smart TV e così via. Gli utenti potranno ricevere indicazioni di Google Maps direttamente dal polso, senza la necessità di connettersi allo smartphone, e avere accesso agli aggiornamenti delle app SoundCloud e Deezer pensati apposta per gli smartwatch.

Con Galaxy Watch5 Pro è possibile approfittare per la prima volta sulla gamma dei vantaggi offerti da GPX. In più si possono registrare e condividere le proprie esperienze con i compagni di avventura attraverso le funzionalità Itinerario di Samsung Health, così come scaricare percorsi escursionistici e ciclistici per allenarsi con indicazioni Turn-by-turn. Con la funzione Track back niente paura di perdersi al ritorno: sarà lo smartwatch a guidare a ritroso lungo il tragitto di rientro. I due nuovi Galaxy Watch possono contare su Wear OS 3.5 Powered by Samsung con la personalizzazione One UI Watch 4.5, ancora più completa.

Entrambi i modelli dispongono di display AMOLED da 330 ppi (1,2 o 1,4 pollici a seconda delle dimensioni) e del SoC Exynos W920 dual core, affiancato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Oltre alla connettività LTE, disponibile solo nelle apposite varianti, troviamo Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

A livello di batteria, Galaxy Watch5 è dotato di una capacità aumentata del 13% rispetto alla precedente generazione (284 mAh sul 40 mm e 410 mAh sul 44 mm) e garantisce otto ore di tracciamento del sonno con otto ore di ricarica (30% più rapida). Galaxy Watch5 Pro vanta la maggiore autonomia mai riservata a un prodotto della gamma grazie alla batteria maggiorata del 60% rispetto a Galaxy Watch4 (590 mAh).

Ecco le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Watch5:

display Sapphire Crystal Super AMOLED 40 mm: 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 (330 ppi) 44 mm: 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi)

SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in Armor Aluminum e cinturino Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 284 mAh (40 mm) o da 410 mAh (44 mm) con ricarica rapida wireless

sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, 28,7 g 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm, 33,5 g



Ecco invece la scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch5 Pro:

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi)

a risoluzione 450 x 450 (330 ppi) SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in titanio con cinturino D-Buckle Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 590 mAh con ricarica rapida wireless

con ricarica rapida wireless sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 45,4 x 45,4 x 10,5 mm, 46,5 g

Design di Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 viene proposto con cassa in Armor Aluminum nelle versioni da 40 e da 44 mm, con le colorazioni Graphite, Silver, Sapphire (solo 44 mm) e Pink Gold (solo 40 mm) e con vari cinturini tra cui scegliere. Galaxy Watch5 Pro offre invece una cassa da 45 mm e le colorazioni Black Titanium e Gray Titanium, con vetro zaffiro rinforzato (più robusto e in grado di resistere all’usura), cassa in titanio e ghiera touch sporgente a protezione dello schermo. Quest’ultimo viene fornito con il cinturino D-Buckle Sport Band, più robusto senza rinunce allo stile.

Sul sito ufficiale Samsung è possibile accedere al Galaxy Watch5 Bespoke Studio, dove si può creare il proprio smartwatch scegliendo modello, dimensione, colore della cassa e il cinturino, sfruttando fino a 1032 combinazioni diverse. L’utente può dunque creare un orologio unico che rispecchia il proprio stile.

Prezzi e uscita

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono disponibili in preordine già da oggi, 10 agosto 2022, e saranno acquistabili nei punti vendita dal 26 agosto. Galaxy Watch5 viene commercializzato nelle colorazioni Graphite, Sapphire e Silver (44 mm) o in quelle Graphite, Pink Gold e Silver (40 mm) con cinturino Bora Purple che si abbina a Galaxy Flip4: i prezzi partono da 299 euro per le versioni Bluetooth e da 349 euro per quelle con connettività LTE.

Galaxy Watch5 Pro viene proposto nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm al prezzo di partenza di 499 euro per la versione Bluetooth e di 549 euro per quella LTE. Chi acquisterà uno dei due nuovi prodotti in preordine dal 10 al 25 agosto potrà ricevere gratuitamente le cuffie wireless Galaxy Buds Live dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members.

