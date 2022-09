Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono stati presentati durante l’Unpacked di agosto e lanciati a fine mese dopo qualche giorno di prevendita, ma alcuni utenti stanno riscontrando qualche difficoltà con la ricarica della batteria. La questione pare riguardare più in particolare i Galaxy Watch5 Pro dotati del cinturino standard, denominato D-Buckle Sport Band, con il quale risulta difficoltoso utilizzare le normali basette piatte.

Nuova basetta di ricarica in arrivo: è pensata apposta per Galaxy Watch5 Pro?

Il nuovo smartwatch di Samsung, come potete vedere dall’immagine qui in basso presa da Reddit, offre un cinturino con una particolare curvatura che rende più difficile una ricarica con una normale basetta wireless piatta. Il problema tocca anche l’originale Wireless Charger Duo, accessorio raccomandato per lo scopo e in alcuni casi proposto in bundle, ed è necessario un po’ di ingegno per riuscire a far toccare il retro del Galaxy Watch5 Pro con la basetta.

Lo stesso produttore sud-coreano sembra stia per lanciare un nuovo accessorio, apparso proprio in questi giorni sul sito ufficiale: si tratta di una basetta per la ricarica apparentemente disegnata per ovviare al problema, che prende il nome di Galaxy Watch Charging Cradle. Per il momento è apparso sul sito statunitense di Samsung, ma senza un prezzo di vendita o indicazioni sulle caratteristiche: qui in basso possiamo apprezzare le immagini a disposizione.

Non sappiamo dunque quando e se questa nuova basetta per la ricarica wireless sarà lanciata e se verrà proposta anche in Italia. Nell’attesa, se avete problemi con la ricarica del vostro Galaxy Watch5 Pro potete sempre affidarvi ai suggerimenti di altri utenti.

