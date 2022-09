Prendono il via oggi, in leggero anticipo rispetto al previsto, le vendite globali di b, il nuovo smartphone di fascia bassa del produttore cinese. Nonostante abbia delle specifiche tecniche di buon livello, il prezzo di vendita è particolarmente aggressivo, soprattutto nella settimana iniziale della sua commercializzazione.

Economico ma di carattere

CUBOT ha cercato di dare una personalità al proprio smartphone, dotandolo di una cover posteriore con una serie di linee irregolari che conferiscono un aspetto unico al dispositivo, in grado così di emergere dalla massa anche dal punto di vista del design. Due le colorazioni tra cui scegliere, nero e bianco, una scelta che rende unico lo smartphone senza esagerare.

La scheda tecnica è di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo il prezzo di vendita. CUBOT P60 può infatti contare su uno schermo HD+ da 6,52 pollici, con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale da 8 megapixel, una CPU octa core affiancata da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per garantire prestazioni adeguate in ogni situazione.

La fotocamera principale si avvale di un sensore da 20 megapixel, a cui si affianca un sensore ausiliario per migliorare la qualità degli scatti. Di buon livello la connettività, che include il supporto alle reti 4G, il WiFi dual band e il Bluetooth 5.0, mentre per la ricarica della batteria è presente una porta USB Type-C.

La sicurezza dello smartphone è affidata a un sistema di riconoscimento del volto, che sfrutta la fotocamera frontale, e non manca un lettore di impronte digitali, posto sul pulsante di accensione/sblocco. Ottima l’autonomia, grazie a una batteria da 5.000 mAh che permetterà di coprire anche le giornate più intense senza dover ricorrere a una ricarica ma che saprà tenere acceso lo smartphone per un paio di giorni con un uso più moderato. Non va dimenticata infine la presenza di Android 12, così da avere un sistema decisamente aggiornato.

A partire da oggi, e fino a venerdì 23 settembre, potete acquistare CUBOT P60 in esclusiva sullo store ufficiale di CIUBOT presso AliExpress al prezzo promozionale di 89,99 dollari, circa 90 euro. Potete inoltre ottenere un ulteriore sconto di 2 dollari e pagare lo smartphone 87,99 dollari, un prezzo davvero niente male per un dispositivo che saprà sicuramente soddisfare le esigenze di molti. A seguire il link per l’acquisto, per maggiori dettagli sullo smartphone vi invitiamo invece a visitare la pagina dedicata sul sito del produttore.

Acquista CUBOT P60 su AliExpress

