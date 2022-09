Arrivano nuovi aggiornamenti software per due tablet targati Samsung, ovvero Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite (2020), e per il Nothing phone (1), primo smartphone della start-up fondata dall’ex CEO di OnePlus Carl Pei.

Il produttore sudcoreano continua a dimostrarsi molto attento al supporto dei propri dispositivi, distribuendo puntualmente nuovi aggiornamenti che introducono le nuove patch di sicurezza e/o importanti funzionalità. Nothing, dal canto suo, sembra cercare costantemente di ottimizzare il proprio smartphone, introducendo nuove funzionalità software e ottimizzando quelle già presenti a bordo. Scopriamo le novità di questi aggiornamenti.

Samsung Galaxy Tab S6 ed S6 Lite ricevono la One UI 4.1.1

Samsung ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per i propri Galaxy Tab S6 (in variante Wi-Fi e in variante Wi-Fi + LTE) e Galaxy Tab S6 Lite (nella sola variante Wi-Fi + LTE), due tablet Android presentati rispettivamente nel 2019 (con Android 9 Pie) e nel 2020 (con Android 10), portando su entrambi i dispositivi la più recente One UI 4.1.1 basata su Android 12L.

Per chi non lo sapesse, la One UI 4.1.1 è una versione della propria interfaccia personalizzata che il produttore sudcoreano ha presentato in occasione del lancio dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. La peculiarità di questa nuova versione della One UI è quella di essere basata, come detto, su Android 12L, una particolare versione di Android 12 ottimizzata per la fruizione dei contenuti su dispositivi dotati di un form factor particolare (come i pieghevoli) o su dispositivi dotati di uno schermo grande (come i tablet).

Dando un rapido sguardo al changelog del nuovo aggiornamento, che è pressoché identico tra i due tablet, emerge che i due dispositivi possono adesso sfruttare la nuova barra delle applicazioni, le nuove gesture per la visualizzazione multipla e per le finestre pop-up, ricevono un aggiornamento al pannello Edge, che ora consente di visualizzare i nomi delle app presenti, e tante altre novità (tra cui rientrano effetti sullo sfondo delle chiamate personalizzabili per contatto, funzioni di ricerca migliorate nell’app Archivio, maggiori personalizzazioni per la schermata di blocco, tastiera migliorata).

Oltre a tutte queste novità, il nuovo aggiornamento introduce sul solo Samsung Galaxy Tab S6 miglioramenti al Bixby Vision OCR (riconoscimento ottico dei caratteri, con suggerimenti basati sul testo) per le app proprietarie del produttore sudcoreano, come Samsung Internet, Galleria e Samsung Notes.

Esaurite le novità in termini di funzionalità, ecco quali sono le versioni firmware che il produttore sudcoreano sta rilasciando per entrambi i tablet:

Samsung Galaxy Tab S6: T860XXU4DVH2 (Wi-Fi) o T865XXU4DVH2 (Wi-Fi + LTE), patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2022.

(Wi-Fi) o (Wi-Fi + LTE), patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2022. Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE (2020): P615XXU4EVI1, patch di sicurezza aggiornate a settembre 2022 (le più recenti attualmente disponibili, risolvono 24 problematiche relative a privacy e sicurezza).

Al momento, il rilascio del nuovo aggiornamento software per il Galaxy Tab S6 è stato avviato in Germania, mentre per il Galaxy Tab S6 Lite LTE (2020) il rilascio è partito dalla Francia; gli aggiornamenti dovrebbero presto arrivare anche qui in Italia.

Nothing OS 1.1.4 migliora la fotocamera e tanto altro sul phone (1)

La settimana appena trascorsa è stata animata da un tweet di Nothing, ricondiviso da Carl Pei (CEO dell’azienda), che ha anticipato, nel solito modo criptico e particolare con il fine di generare hype nella community, una novità all’orizzonte per il portfolio prodotti della start-up, probabilmente una nuova colorazione in arrivo per il Nothing phone(1).

The Animal Kingdom is calling again https://t.co/13oGd2Lgne — Carl Pei (@getpeid) September 15, 2022

Sempre Carl Pei, e ancora una volta tramite Twitter, ha annunciato il rilascio via OTA dell’aggiornamento di Nothing OS 1.1.4 per il proprio Nothing phone (1), versione software che segue alla precedente Nothing OS 1.1.3 e che va a correggere alcuni bug generali, problemi di rete e altre problematiche note in precedenza.

Il nuovo aggiornamento, inoltre, va ad implementare un gran numero di aggiornamenti alla fotocamera, il principale dei quali va a intervenire sulla calibrazione del colore per la fotocamera ultra-grandangolare (che adesso restituirà scatti in linea con la fotocamera principale, in termini di colori). Oltre a questo, la fotocamera riceve un nuovo algoritmo di rilevamento del movimento che va a migliorare la stabilizzazione durante le riprese video di soggetti in movimento, una migliorata velocità di scatto con la fotocamera ultra-grandangolare (quando si scattano foto in HDR) e la possibilità di aggiungere una particolare filigrana Nothing per le foto.

Come potete apprezzare dalla schermata relativa al corposo changelog, il nuovo aggiornamento introduce tantissime altre novità, tra cui l’integrazione delle funzionalità dell’app delle Nothing ear (1) direttamente nel proprio sistema operativo Nothing OS che, nonostante il passaggio alla versione 1.1.4, continua ad essere basato su Android 12 ma riceve le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre 2022.

Come aggiornare i tablet Samsung e lo smartphone Nothing

Per verificare la presenza dell’aggiornamento e procedere con download e installazione, basterà seguire i seguenti percorsi, a seconda del dispositivo:

per Nothing Phone (1), “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“;

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

