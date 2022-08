Android 13 è disponibile da oltre una settimana per gli smartphone Google Pixel ed è già disponibile in versione beta sui dispositivi di Samsung, OnePlus e altri produttori. Anche Nothing Phone (1) è idoneo a ricevere Android 13, ma non a breve.

Nothing Phone (1) è uno smartphone Android di fascia medio-alta presentato il 12 luglio 2022. Il dispositivo è stato svelato dopo diverse settimane di indiscrezioni e di anticipazioni che hanno suscitato grande curiosità ed è il primo smartphone della startup co-fondata da Carl Pei, ex di OnePlus.

Nothing Phone (1) riceverà Android 13 nella prima metà del 2023

Il dispositivo si distingue per il design particolare, tuttavia non è un dispositivo premium, a partire dalla componente software, visto che l’azienda promette tre anni di importanti aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza bimestrali, una prospettiva inferiore a quanto offerto da Google e Samsung.

Oggi la società ha rivelato che l’aggiornamento Android 13 per Nothing Phone (1) non arriverà fino alla prima metà del 2023. Secondo quanto dichiarato da Nothing, l’azienda preferisce rilasciare Android 13 quando sarà stato adeguatamente ottimizzato per Nothing Phone (1), tuttavia queste tempistiche appaiono un po’ troppo lunghe considerando che il dispositivo esegue una versione Android motlo simile a quella di serie.

