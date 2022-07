HONOR rinnova la sua gamma di smartphone. La casa cinese ha svelato in queste ore il nuovo HONOR X40i. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa che può giocare un ruolo da protagonista nel sostenere il programma di crescita di HONOR nel corso dei prossimi mesi grazie ad una scheda tecnica completa, in relazione al prezzo, e ad un design caratteristico.

Per il momento, il nuovo HONOR X40i è destinato al mercato interno e, quindi, ai soli consumatori cinesi. Le cose potrebbero cambiare a breve con una commercializzazione internazionale che potrebbe già essere in agenda. Ecco tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche del nuovo smartphone di casa HONOR.

HONOR svela il nuovo HONOR X40i: specifiche tecniche e prezzo

La gamma HONOR si rinnova ancora con il debutto del nuovo HONOR X40i. Lo smartphone va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato proponendo, però, un design rifinito, con un pannello flat, bordi curvi e l’oramai iconico design del modulo delle fotocamere posteriori.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo HONOR X40i arriva sul mercato con un ampio display da 6,7 pollici. Il pannello è realizzato con tecnologia IPS LCD e può contare su risoluzione Full HD+ e su di un refresh rate di 120 Hz. Lo “screen to body ratio” del display del nuovo smartphone di casa HONOR arriva a 93,6%.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il Dimensity 700, una buona base di partenza per poter contare su di uno smartphone di fascia bassa in grado di gestire tutti i compiti quotidiani senza limitazioni. Lo smartphone arriva nelle varianti da 8 GB o 12 GB di RAM abbinabili a 128 GB o 256 GB di storage. Le configurazioni previste sono tre: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

L’unico vero neo del nuovo HONOR X40i potrebbe essere rappresentato dall’autonomia. Lo smartphone, infatti, integra una batteria da 4.000 mAh, probabilmente sottodimensionata rispetto anche alle dimensioni del pannello. Da notare, però, che c’è il supporto alla ricarica da 40 W, sicuramente un plus considerando la fascia di prezzo.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di casa HONOR troviamo una doppia fotocamera posteriore con il sensore principale da 50 Megapixel e apertura f/1.8 affiancato da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Tra i due sensori è posizionato un flash LED. La camera anteriore è da 8 Megapixel.

Lo smartphone arriva sul mercato con un sensore di impronte digitali laterale, il supporto al riconoscimento del volto 2D e il sistema operativo Android 12 con Magic UI 6.1. Le varianti cromatiche sono quattro e vengono proposte nell’immagine ufficiale che alleghiamo all’articolo.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino è compreso tra 1.599 e 1.999 Yuan (240 -300 euro). Maggiori dettagli in merito ad una possibile commercializzazione internazionale e ad un arrivo in Italia dello smartphone di HONOR potrebbero emergere nei prossimi giorni.

