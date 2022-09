Tra gli smartphone che si preparano a sbarcare sul mercato vi sono anche quelli delle serie HONOR X40 e Xiaomi 12T, protagonisti nelle scorse ore di nuove anticipazioni.

Ecco il display della serie HONOR X40

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per il 15 settembre, HONOR ha svelato nuovi dettagli sul display della serie HONOR X40, che potrà contare su uno schermo OLED a 10-bit con i lati curvati.

Si tratterà del primo display di questo tipo per la serie HONOR X, che può contare su una storia ormai lunga tanti anni.

Nella parte alta dovrebbe trovare spazio un trasmettitore IR e un microfono con cancellazione del rumore mentre il design della parte posteriore ripropone soluzioni già viste su altri smartphone del produttore, con una fotocamera posizionata in un modulo di forma circolare (il produttore la chiama “Matrix AI Vision Camera”).

Appuntamento alla prossima settimana per la presentazione ufficiale e tutti i dettagli su caratteristiche, disponibilità e prezzi.

Nuove immagini dal vivo di Xiaomi 12T

In attesa della presentazione ufficiale di Xiaomi 12T emergono nuovi dettagli su questi smartphone: dal Peru, infatti, arriva la segnalazione di un utente che sarebbe riuscito ad acquistare il modello “base” da un negozio locale.

Tra le caratteristiche dello smartphone di Xiaomi non dovrebbero mancare:

un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (1.220 x 2.712 pixel)

un processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra

8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

una tripla fotocamera con sensore primario da 108 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel

una fotocamera frontale da 20 megapixel

una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W

Per quanto riguarda la versione Pro, infine, stando a quanto è stato reso noto da Mukul Sharma su Twitter, vi sarà anche un modello in colorazione viola:

Restiamo in attesa della presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli.