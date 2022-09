Se ritenete che Google Chromecast con Google TV sia un dispositivo troppo costoso per quello che offre, abbiamo una buona notizia per voi: il colosso di Mountain View si prepara a lanciare un modello dotato di supporto HD più economico.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come sarà la nuova Google Chromecast low cost

Le immagini in questione sono state pubblicate da Tecnoblog e ci permettono di osservare il nuovo device del colosso di Mountain View sia dalla parte frontale che da quella posteriore.

Stando a tali foto, le dimensioni del nuovo dongle di Google dovrebbero essere piuttosto contenute: poco più di 6 cm di larghezza e quasi 17 cm di lunghezza.

Previous Next Fullscreen

Inoltre, pare che il nuovo Google Chromecast HD e il modello 4K già disponibile sul mercato siano molto simili tra loro per quanto riguarda il design, tanto che l’unico modo per capire la differenza sia andare a ricercare il codice prodotto ben impresso sulla parte posteriore del nuovo Chromecast (la sigla G454V, già comparsa nei mesi scorsi nel databse dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni).

Il nuovo dispositivo del colosso di Mountain View dovrebbe supportare soltanto la risoluzione a 1080p (rinunciando quindi ai contenuti in 4K) e vantare la medesima dotazione (telecomando incluso) del modello più costoso.

Per quanto riguarda il suo prezzo, negli Stati Uniti potrebbe arrivare sul mercato a 40 dollari.

Resta da capire se la nuova Google Chromecast sarà lanciata in occasione dell’evento del 6 ottobre, dedicato prevalentemente alla serie Google Pixel 7 e se arriverà subito anche in Italia (in tale caso, bisognerà anche scoprire il suo prezzo europeo).

Per saperne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali o le prossime indiscrezioni.

* * * Nell’immagine di copertina Google Chromecast con Google TV