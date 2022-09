Google ha deciso che 1 GB di RAM non è più sufficiente per eseguire dignitosamente Android 13. Come riportato sul suo blog degli sviluppatori Android, il colosso di Mountain View ha specificato che a partire da Android 13 uno smartphone avrà bisogno di almeno 2 GB di RAM.

Stando a quanto si legge nel post pubblicato su Twitter dall’informatore Mishaal Rahman, saranno necessari 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione per eseguire le app Google e i servizi GMS.

Android 13 richiederà almeno 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione

Questo nuovo requisito hardware non impatterà sul mercato degli smartphone entry level, pioché anche i dispositivi che eseguono Android Go, notoriamente con poche risorse, sono già da tempo dotati di almeno 2 GB di RAM.

Android Go offre un’esperienza ottimizzata per dispositivi con poca RAM personalizzando la configurazione e apportando dei compromessi in modo da migliorare la velocità e le prestazioni per i dispositivi di fascia bassa e offrire un’esperienza di qualità a oltre 250 milioni di persone in tutto il mondo.

Di questi tempi 2 GB di RAM sono il minimo assoluto per consentire a uno smartphone di offrire un’esperienza Android di livello accettabile.

