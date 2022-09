I nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 sono tra le principali novità dell’estate per il mercato Android. La nuova generazione degli smartphone con display pieghevole di casa Samsung, appena arrivata sul mercato, è già un riferimento dell’intero settore di telefonia. Il prezzo richiesto per l’acquisto di uno dei nuovi pieghevoli di Samsung è notevole ma la nuova promozione del Samsung Shop potrebbe essere l’occasione giusta per passare ad uno dei nuovi Galaxy Z.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per acquistare uno dei nuovi pieghevoli di Samsung con uno sconto fino a 150 euro utilizzando un apposito codice sconto. Da notare che lo store di Samsung sconta anche i nuovi Galaxy Watch 5 e le Galaxy Buds 2 Pro grazie ad appositi codici sconto che potete scoprire qui di seguito. Ecco i dettagli completi:

Il Samsung Shop sconta i nuovi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 con questo codice sconto

Fino al prossimo 30 di settembre è possibile utilizzare il codice sconto SAMSUNGFOLDABLE, da aggiungere direttamente nel carrello in fase di pagamento dello smartphone, per ottenere uno sconto immediato sul prezzo d’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. I nuovi pieghevoli della casa coreana potranno, quindi, essere acquistati con uno sconto che arriva fino a 150 euro. L’importo effettivo dipende dalla variante che si desidera acquistare.

Partiamo dal Galaxy Z Flip 4. Ricorrendo al codice sconto indicato in precedenza è possibile ottenere fino a 150 euro di sconto. Ecco le versioni disponibili ed i relativi prezzi a cui vengono proposte grazie alla promozione in corso:

8 GB di RAM e 128 GB di storage : prezzo di listino di 1.149 euro scontato a 1.099 euro

: prezzo di listino di 1.149 euro scontato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage : prezzo di listino di 1.199 euro scontato a 1.099 euro

: prezzo di listino di 1.199 euro scontato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage Bespoke Edition : prezzo di listino di 1.249 euro scontato a 1.149 euro ; la Bespoke Edition può essere personalizzata con decine diverse di combinazioni cromatiche

: prezzo di listino di 1.249 euro scontato a ; la Bespoke Edition può essere personalizzata con decine diverse di combinazioni cromatiche 8 GB di RAM e 512 GB di storage: prezzo di listino di 1.329 euro scontato a 1.179 euro

In aggiunta alla promozione indicata, acquistando il Galaxy Z Flip 4 entro il 15 settembre è possibile ottenere 6 mesi di DAZN gratis. Per sfruttare le offerte del Samsung Shop è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy Z Flip 4 con fino a 150 euro di sconto <<

Una promozione simile vede protagonista il Galaxy Z Fold 4. Ecco i modelli acquistabili in sconto:

12 GB di RAM e 256 GB di storage : prezzo di listino di 1.879 euro scontato a 1.779 euro

: prezzo di listino di 1.879 euro scontato a 12 GB di RAM e 512 GB di storage : prezzo di listino di 1.999 euro scontato a 1.849 euro

: prezzo di listino di 1.999 euro scontato a 12 GB di RAM e 1 TB di storage: prezzo di listino di 2.249 euro scontato a 2.099 euro

Anche per il Galaxy Z Fold 4 è possibile ottenere 6 mesi di DAZN gratis acquistando lo smartphone entro il 15 settembre. Per sfruttare le offerte è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy Z Fold 4 con fino a 150 euro di sconto <<

Sconti anche per i Galaxy Watch 5 e le Buds 2 Pro

Il Samsung Shop propone alcune offerte da non perdere anche sugli accessori della casa coreana. In particolare, è possibile utilizzare il codice sconto 50WATCH per ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto del nuovo Galaxy Watch 5 oppure del più completo Galaxy Watch 5 Pro. Il codice sconto è utilizzabile su tutte le versioni degli smartwatch di casa Samsung.

A completare la serie di offerte del Samsung Shop troviamo il codice sconto 30BUDS. Utilizzando questo codice è possibile ottenere uno sconto di 30 euro sul prezzo delle Galaxy Buds 2 Pro, disponibili con un prezzo di listino di 229 euro che scenderà a 199 euro grazie all’utilizzo del codice sconto indicato.

Per sfruttare le offerte è possibile fare riferimento alle pagine dei singoli prodotti: