Nella giornata di ieri Google ha annunciato ufficialmente la data del nuovo evento Made by Google, nel corso del quale saranno finalmente presentati Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro insieme al primo smartwatch della compagnia, che in queste ore è stato avvistato al polso di Sundar Pichai. Secondo alcune indiscrezioni però non vedremo solo questi tre dispositivi ma anche qualche altra chicca, in particolare nuovi dispositivi delle linee Chromecast e Nest.

C’è spazio anche per qualche speculazione relativa al primo pieghevole firmato Google, per il quale però ci sarà ancora da attendere. Andiamo quindi con ordine e scopriamo tutti i dettagli in merito.

Un Chromecast economico

L’anticipazione arriva da WinFuture, secondo cui sarebbero numerosi i rivenditori che stanno ricevendo il nuovo dispositivo della serie Chromecast, identificato con la sigla Google G454V in occasione della certificazione presso la FCC. Le informazioni aggiuntive legate alla certificazione parlano anche di una risoluzione massima 1080p a 60 Hertz.

Si tratterebbe dunque di un modello più economico rispetto a quello attualmente in commercio, in grado di raggiungere una risoluzione di 4K, dedicato quindi a chi non ha particolari pretese e preferisce risparmiare qualche euro. Secondo la certificazione sono presenti sia la connettività WiFi dual band sia il Bluetooth, mentre il chipset sarebbe un Amlogic S805X2 con GPU ARM Mali-G21 in grado di supportare il codec AV1.

Il prezzo dovrebbe essere attorno ai 40 euro, il che avrebbe senso se paragonato ai modelli attualmente disponibili su Google Store, dove è ancora in vendita il modello di terza generazione presentato nell’ormai lontano 2018. Non ci resta che attendere i primi giorni di ottobre per scoprire ogni dettaglio relativo al nuovo dispositivo Chromecast.

Nuovi dispositivi Nest

Nell’annuncio con cui Google ha confermato l’evento di lancio della nuova serie Pixel 7, il colosso di Mountain View ha parlato anche di novità nel portfolio di prodotti Nest, che saranno in vendita già il giorno della presentazione, anche se è probabile che siano inizialmente preordinabili con spedizione nelle settimane successive.

Tra le novità potrebbero esserci un nuovo Nest WiFi con il supporto allo standard WiFi 6E ma anche il Nest Dorbell di seconda generazione in grado di garantire registrazioni 24/7. Entrambi i prodotti dovrebbero far parte della nuova linea di prodotti Connected Home di Nest.

Il pieghevole Google

Ci sono invece meno certezze legate al primo pieghevole di Google, di cui si vocifera da tempo ma di cui Google non ha mai confermato l’esistenza. Il noto leaker Ross Young, che già in passato ha confermato l’attendibilità delle proprie anticipazioni, afferma che la produzione dei pannelli per il Pixel pieghevole inizierà tra quattro mesi, quindi con l’inizio del nuovo anno.

Nel suo tweet afferma inoltre che il lancio del dispositivo potrebbe avvenire già a marzo, anche se si tratta di una finestra temporale del tutto nuova per Google. La compagnia americana potrebbe approfittare di un evento globale come il MWC 2023 o tenere un evento separato per accentrare l’attenzione su un dispositivo molto atteso dagli utenti Android, visto che rappresenta il primo vero rivale della serie Galaxy Z Fold di Samsung, senza nulla togliere a OPPO e Xiaomi che hanno già lanciato le proprie soluzioni in patria.

Non mancheremo ovviamente di tenervi aggiornati qualora dovessero emergere nuovi dettagli sulle anticipazioni di cui vi abbiamo parlato.