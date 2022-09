Si chiama CUBOT P60 il nuovo smartphone della compagnia cinese, che sarà presto protagonista di una promozione di lancio. Oggi intanto scopriamo le caratteristiche tecniche di uno smartphone che risulterà davvero appetibile una volta che ne avrete scoperto il prezzo.

CUBOT P60, bello e possibile

Si parte da uno schermo da 6,517 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale da 8 megapixel e fattore di forma 20:9. Uno schermo ideale per guardare video, film e serie TV, ma anche per giocare e per effettuare i vostri acquisti online.

Sotto alla scocca trova posto un chipset MediaTek Helio P35, con CPU octa core, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 256 GB), in grado di offrire prestazioni all’altezza in ogni situazione.

Oltre alla fotocamera frontale inserita nel notch, è presente un sensore principale da 20 megapixel al posteriore, realizzato da Samsung e supportato da un flash LED e da un sensore ausiliario. CUBOT ha curato anche la parte relativa all’autonomia, inserendo una batteria da ben 5.000 mAh che permette di coprire una intera giornata lavorativa anche con un uso particolarmente intenso.

Chi fa un utilizzo meno esasperato dello smartphone può tranquillamente raggiungere i due giorni di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Ottima anche la connettività, che include il supporto alle reti 4G/LTE (con dual SIM), WiFi, Bluetooth 5.0 e GPS per un rapido posizionamento. CUBOT P60 utilizza Android 12, che offre un’esperienza d’uso ancora più comoda e semplificata, con un occhio di riguardo alla sicurezza dei dati personali.

A partire dal 20 settembre CUBOT terrà una vendita promozionale che porterà il prezzo a 89,99 dollari, circa 90 euro al cambio attuale, un prezzo decisamente allettante in funzione delle caratteristiche tecniche appena elencate, che ne fa un acquisto da valutare per chi ha un budget limitato.

In attesa dell’evento potete sfidare la sorte e vincere uno dei premi in palio in questo giveaway mentre a seguire trovate il link per l’acquisto di CUBOT P60 su AliExpress, con il prezzo promozionale che sarà attivo solo dal 20 settembre.

