L’inizio del mese di settembre significa che per tante persone le vacanze sono ormai un lontano ricordo e, per gli appassionati di tecnologia, che la nuova stagione dei lanci sta entrando nel vivo — questo è il periodo di IFA 2022 —, ma ciò non vuol dire che non si possano trovare delle offerte interessanti su smartphone Android già in circolazione: nel caso di specie gli sconti sono tutti in casa Realme e toccano vari modelli validi ma non troppo originali e uno decisamente unico nel suo genere.

Negli ultimi giorni, abbiamo portato alla vostra attenzione le più interessanti Offerte di settembre di Amazon e per trovarle tutte non dovete fare altro che visitare la nostra pagina dedicata; per questa nuova raccolta, invece, ci muoviamo sul marketplace di eBay.

Offete eBay: Realme 9 Pro e 9 Pro+, Realme GT 2 e GT 2 Pro, Realme GT Neo 3T DBZ

I modelli protagonisti di queste offerte reperibili su eBay sono in totale cinque e, come avete avuto modo di leggere qui sopra, sono: Realme 9 Pro 5G, Realme 9 Pro+ 5G, Realme GT 2, Realme GT 2 Pro e Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition. Se conoscete un po’ la line-up del produttore cinese, avete già capito che la raccolta comprende smartphone che vanno da un budget minimo di poco inferiore ai 300 euro a uno massimo che oltrepassa i 600 euro. Insomma, si tratta di una selezione variegata che potrebbe soddisfare sia gli utenti intenzionati a risparmiare che quelli alla ricerca di qualcosa di originale e riconoscibile.

Realme 9 Pro 5G è il meno costoso della raccolta: disponibile in Italia dallo scorso mese di febbraio, il dispositivo viene proposto nel taglio 8 GB + 128 GB e nella colorazione Sunrise Blue al prezzo di 289,90 euro (contro un listino di 349 euro). Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Realme 9 Pro 5G 8 GB + 128 GB Sunrise Blue a 289,90 euro

Con Realme 9 Pro+ 5G si alza leggermente l’asticella e se volete vederlo all’opera trovate a questo link la nostra recensione. Disponibile anch’esso da febbraio, si trova ora in offerta nel taglio 6 GB + 128 GB e in colorazione Midnight Black al prezzo di 339,90 euro (il listino ufficiale parla di 399 euro). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Realme 9 Pro+ 5G 6 GB + 128 GB Midnight Black a 339,90 euro

Cambiando serie, si trova la coppia formata da Realme GT 2 5G e Realme GT 2 Pro 5G (di cui abbiamo realizzato una recensione che trovate a questo link): il modello più economico è disponibile in versione 8 GB + 128 GB e colorazione nera al prezzo scontato di 375 euro — il listino parla di 449 euro; GT 2 Pro è il più costoso di tutta la selezione ed è reperibile con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, nella colorazione Paper Green, al prezzo di 659,99 euro, con uno sconto di ben 190 euro. Ecco i link per acquistarli subito:

Acquista Realme GT 2 5G 8 GB + 128 GB Black a 375 euro

Acquista Realme GT 2 Pro 5G 12 GB + 256 GB Paper Green a 659,99 euro

Infine, Realme GT Neo3 5G è arrivato in Italia in coppia con il modello Realme GT Neo3 5G, tuttavia in questo caso non parliamo del modello standard, bensì dell’edizione speciale Dragon Ball Z commercializzata ufficialmente anche nel nostro Paese. I fan della saga non potranno non restare a bocca aperta davanti a questa Special Edition che rende omaggio ai colori iconici della tuta da combattimento di Son Goku; la personalizzazione comprende sfondi, icon pack, card e adesivi. Per il resto si tratta dello smartphone già noto con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e ricarica rapida a 80 W. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition 5G 8 GB + 256 GB a 499,99 euro

Tutti gli smartphone elencati vengono spediti dall’Italia e offrono un’opzione di spedizione gratuita; tutti i venditori hanno feedback estremamente positivi ed è sempre presente la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”), in alcuni casi affiancata anche dal Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android del mese