La fascia media degli smartphone Android propone soluzioni perfettamente in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti e la selezione di offerte su dispositivi Xiaomi (e Redmi) e OPPO disponibili su eBay che quest’oggi portiamo alla vostra attenzione ne è la dimostrazione: se il vostro budget e compreso nel range dei 250-450 euro, troverete pane per i vostri denti.

Negli ultimi giorni ci siamo occupati in maniera dettagliata delle Offerte di settembre di Amazon, dove le alternative interessanti di certo non mancano, per saperne di più potete visitare la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e veniamo subito al punto.

Offerte eBay per la fascia media: Xiaomi, Redmi, OPPO

Per questa selezione di smartphone Android di fascia media guardiamo ancora una volta sul marketplace eBay, con offerte che, come detto, coinvolgono smartphone a marchio Xiaomi, Redmi e OPPO.

Partendo dal meno costoso del lotto, Xiaomi 11 Lite 5G NE (di cui trovate a questo link la nostra recensione) viene proposto al prezzo di 265 euro nella colorazione Peach Pink e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE Peach Pink 128 GB a 265 euro

Rimanendo in famiglia, c’è Redmi Note 11 Pro+ 5G (ecco la nostra recensione) a 319,99 euro nella colorazione Star Blue e nel taglio 6 GB + 128 GB. Ecco il link diretto:

Acquista Redmi Note 11 Pro+ 5G 6 GB + 128 Star Blue a 319,99 euro

A questo punto ci spostiamo in casa OPPO, con ben quattro modelli tra cui scegliere, dai più economici OPPO Find X3 Lite 5G (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione), passando per OPPO Find X5 Lite 5G e arrivando al più costoso della selezione: OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione). Ecco tutti i link:

Tutti gli smartphone elencati vengono spediti dall’Italia, non manca una soluzione di spedizione gratuita, i venditori presentano feedback positivi ed è presente la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

In ogni caso, se queste offerte non vi hanno convinti fino in fondo, potete dare un’occhiata ai nostri articoli dedicati a Xiaomi e OPPO per le Offerte di settembre di Amazon.

