Samsung si rende protagonista di un altro lancio silente nello stesso giorno del Galaxy A04s di cui abbiamo parlato solo pochi minuti fa. L’ulteriore nuovo dispositivo del produttore sudcoreano che arriva sul mercato è un tablet “rugged” chiamato Galaxy Tab Active4 Pro.

La caratteristica peculiare di questo tablet Android, dotato di specifiche tecniche interessanti e realizzato per soddisfare standard di livello militare, risiede nella batteria da 7600 mAh removibile e quindi facilmente sostituibile anche dall’utente.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è il nuovo tablet rugged annunciato questa mattina dal produttore sudcoreano. Si tratta di un dispositivo versatile, robusto e pensato per la produttività al di fuori dell’ufficio, grazie a una robustezza di livello militare, funzionalità avanzate per la produttività e la piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

Il punto più interessante di questo tablet Android, che può contare sulla completissima interfaccia One UI di Samsung basata su Android 12 nella sua versione ottimizzata per dispositivi dalle grandi dimensioni (Android 12L), risiede nella batteria che è da 7600 mAh e può essere facilmente rimossa dall’utente per essere sostituita con un’altra (venduta separatamente) carica e che consente di continuare a lavorare senza dovere mettere in ricarica il dispositivo.

Per quanto concerne le prestazioni, il Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è realizzato su una piattaforma con CPU octa-core non specificata ma prodotta a 6 nm (stando ad alcune prove emerse in rete, dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 778G di Qualcomm), affiancata da 4 o 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD).

Il tablet, che offre una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus e flash LED e una fotocamera anteriore da 8 MP a fuoco fisso, supporta le reti 5G ed è completissimo dal punto di vista della connettività (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 3.2), della sensoristica. Completa il pacchetto un display TFT LCD da 10,1 pollici con risoluzione Full HD in 16:10 (1920 x 1200 pixel), circondato da cornici generose: nella zona sotto al display sono poi inseriti alcuni tasti fisici personalizzabili (scegliendo tra alcune funzionalità predefinite).

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro viene venduto con vari accessori tra cui una custodia protettiva antiurto che è dotata di una fondina per ospitare la S Pen: la combinazione tra tablet, cover ed S Pen porta il peso complessivo a 833 grammi.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 242,9 x 170,2 x 10,2 mm (spessore senza cover protettiva)

x x (spessore senza cover protettiva) Peso: 674 grammi (diventano 833 grammi con cover ed S Pen)

(diventano con cover ed S Pen) Display: TFT LCD da 10,1” con risoluzione Full HD in 16:10 (1920 x 1200 pixel)

da con risoluzione in 16:10 (1920 x 1200 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 5G (non confermato ufficialmente, la certezza è che si tratta di un SoC realizzato a 6 nm con CPU octa-core e supporto alle reti 5G)

(non confermato ufficialmente, la certezza è che si tratta di un SoC realizzato a 6 nm con CPU octa-core e supporto alle reti 5G) Memoria RAM: 4 o 6 GB

o Spazio di Archiviazione: 64 o 128 GB (espandibili tramite microSD fino a 1 TB)

o (espandibili tramite microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: 13 MP (f/1.9) con AF e Flash

(f/1.9) con AF e Flash Fotocamera anteriore: 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: due microfoni, speaker singolo, Dolby Atmos

Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, SIM singola

/4G/3G/2G, SIM singola Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , NFC, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, USB Type-C 3.2, POGO Pin

(802.11 ax), , GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, USB Type-C 3.2, POGO Pin Lettore delle impronte digitali: ottico, laterale

Certificazioni: IP68 , MIL-STD-810H

, Batteria: removibile da 7600 mAh

da Sistema operativo: One UI 4.x basata su Android 12 (in versione 12L)

basata su (in versione 12L) Sicurezza: Samsung Knox

Accessori: S Pen, X Cover

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro: prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sarà disponibile a partire dal mese di settembre in alcune parti dell’Europa, per poi arrivare in altri mercati di Asia, America Latina, Nord America e Medio Oriente nella parte finale del 2022.

Samsung non ha ancora comunicato i prezzi di questo tablet Android che dovrebbe arrivare, anche in Italia, nella sola colorazione nera ma in due differenti configurazioni di memoria, 4+64 GB e 6+128 GB. Nei prossimi giorni, visto che settembre è ormai alle porte, le informazioni mancanti potrebbero diventare ufficiali.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy Tab A7 (2022): render e specifiche del nuovo tablet