Quelli di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro iniziano ad essere due nomi decisamente ricorrenti tra le offerte per smartphone Android reperibili in Rete, per la gioia di quanti stavano aspettando l’occasione giusta per portarseli a casa; anche oggi entrambi i top di gamma Made by Google si possono trovare a prezzi decisamente interessanti sul marketplace eBay.

Tutti e due i modelli erano già stati in offerta nei giorni scorsi e anzi ve li avevamo persino segnalati tra le Offerte di settembre di Amazon, ma adesso andiamo a scoprire questi nuovi sconti.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: offerte eBay

Come si accennava in apertura, per queste nuove offerte ci muoviamo ancora una volta su eBay. Il meno costoso Google Pixel 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come il più equilibrato della gamma, mentre — in attesa dei prossimi, già chiacchierati, Pixel 7 che arriveranno in autunno — Google Pixel 6 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è ancora oggi il modello posizionato più in alto nella line-up per via di una maggiore completezza tecnica.

Allo stato attuale, Google Pixel 6 5G, nel taglio di memoria da 128 GB, è in offerta a 549,99 euro, con spedizione gratuita dall’Italia; anch’esso spedito dall’Italia, Google Pixel 6 Pro è invece proposto a 729,99 euro e anche nel suo caso la spedizione è gratis. Mentre il secondo è disponibile solo in colorazione Stormy Black, per il primo il venditore chiede di specificare nelle note la propria scelta tra Stormy Black, Sorta Seafoam e Kinda Coral. Ecco i link:

Il venditore è lo stesso per entrambi e ha il 100% di feedback positivo; non manca comunque la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato“).

Se preferite acquistare su Amazon, questo è il momento migliore per farlo: guardando ai prodotti venduti e spediti da Amazon, Google Pixel 6 si trova praticamente allo stesso prezzo, mentre Pixel 6 Pro prevede un sovrapprezzo tutto sommato accettabile:

