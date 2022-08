Il gaming in mobilità diventa sempre più importante e il successo ottenuto dalla Nintendo Switch conferma come una console portatile con un ottimo supporto software abbia tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio significativo sul mercato. Da quest’evidenza nasce il progetto, già annunciato alcune settimane fa, di Logitech G che, in collaborazione con Tencent, sta lavorando ad una console mobile dotata di sistema operativo Android e del Google Play Store.

Il progetto è oggi protagonista di un nuovo leak. Alcune immagini “ufficiali” diffuse dal leaker Evan Blass ci mostrano le caratteristiche della nuova console realizzata dalla divisione dedicata al gaming di Logitech. Ecco tutti i dettagli sul progetto, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software dove il supporto al Play Store apre le porte a numerose opzioni di utilizzo.

La nuova “Switch” con Android di Logitech G si mostra in una serie di prime immagini

Le immagini diffuse da Evan Blass ci mostrano quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della nuova console di Logitech G. Il progetto sembra molto simile ad una Nintendo Switch Lite con i controller integrati nella scocca che presenta bordi arrotondati per rendere più comoda l’impugnatura. La colorazione della scocca è bianca con il bordo superiore nero. Il display presenta un’evidente cornice nera che separa il pannello dal resto dello chassis.

Per il resto, ci sono la configurazione dei tasti è quella che ci si può aspettare da una console che punta a diventare l’alter ego con sistema operativo Android della Nintendo Switch. Nell’immagine diffusa da Blass, inoltre, viene mostrata anche l’interfaccia della console che presenta il Play Store in bella vista.

La console, inoltre, è pensata per l’accesso ai servizi di streaming come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW di NVIDIA (le app di tali servizi compaiono nel render trapelato in queste ore). Anche se non presente nelle immagini, ci sarà anche il supporto a Google Stadia. La presenza dello store di Google apre le porte anche ad un ricchissimo catalogo di giochi e app da sfruttare.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw — Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alle specifiche tecniche della nuova “Switch” firmata Logitech G e Tencent. Il progetto dovrebbe sfruttare un SoC di fascia alta, per garantire prestazioni di ottimo livello con tutti i giochi ma, al fine di contener ei costi, potrebbe includere un chip non da top di gamma del settore Android. Sulla questione potrebbero emergere a breve nuove indicazioni.

Da valutare anche le dimensioni e le altre specifiche del display e della batteria, elementi essenziali per dare un giudizio più completo sul progetto. Molto probabilmente, il comparto tecnico dovrebbe presentare il supporto alla connettività wireless ad alte prestazioni. La console è pensata per il cloud gaming e non può rinunciare ad una connettività senza fili ad altissima velocità. Non ci dovrebbe essere il supporto alla connettività dati.

La nuova console Android di Logitech G potrebbe includere una modalità di utilizzo simile alla Nintendo Switch, con possibilità di collegamento ad un dock per la visualizzazione dei giochi tramite un TV o un monitor di grandi dimensioni. Scontata la presenza di accessori aggiuntivi come, ad esempio, un controller esterno ufficiale per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Ulteriori dettagli sul progetto di Logitech G dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. La console Android che punta ad offrire un’esperienza d’uso simile alla Nintendo Switch (Lite) con l’aggiunta del pieno supporto ai servizi di cloud gaming ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento del gaming in mobilità. Staremo a vedere quali saranno le caratteristiche del progetto.

Leggi anche: Logitech e Tencent al lavoro per una console portatile basata sul cloud gaming